Дощовою водою залило квартиру на вулиці Володимира Великого в Тернополі. Про це розповів власник помешкання Богдан Гладій.

За його словами, квартиру топить не вперше. Щоб дізнатися, чому до помешкання затікає вода, чоловік звернувся до підприємства, яке обслуговує будинок. Працівник цього підприємства Євген Сум розповів, все сталося через те, що стічна труба на даху будинку була засмічена, пише Суспільне Тернопіль

Богдан Гладій розповів, що робили, коли затоплювало квартиру:

“Підставляли багато чого, щоб не затопило. Проблема в тому, що це було вночі, і якби нікого не було вдома, то тут вся квартира була б повністю затоплена, і нижні поверхи також. Тут йдуть проводи на всю квартиру і потоки також пішли в цю сторону. Скоріш за все сталося б коротке замикання, погоріла б побутова техніка і був би ризик пожежі”.

Богдан Гладій

Євген Сум – працівник підприємства, яке обслуговує будинок. Він учора виїжджав на виклик, розповідає, чому вода затекла до квартири:

“Там є два хомути блискучих, ми там вирізали дірочку, прочистили і повитягали побиті ізолятори, якусь кришку. Хтось кинув їх туди, воно забило і назбиралося води і людям затопило зверху”.

Суспільне Тернопіль У Тернополі дощовою водою залило квартиру

Богдан Гладій каже, його квартиру почало затоплювати, відколи в будинку капітально відремонтували дах. За два останні роки його квартиру затоплює учетверте, повідомив чоловік. Щоб отримати коментар від підприємства, яке обслуговує будинок, кореспонденти Суспільного зателефонували його директору Василеві Вітушинському. Він сказав, прокоментувати ситуацію на камеру не може. Телефоном розповів:

“За пів години впала тижнева норма дощу і ливнівка не справилася. Затоплення є, факт є. Ми зафіксували актом, підтвердили людям. Це підстава для них звернутися до суду за відшкодуванням”.