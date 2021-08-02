Розвіднику з Тернопільщини відкрили пам’ятник у рідному селі

У селі Увисла Чортківського району відкрили перший в області пам’ятник герою російсько-української війни, підполковнику Михайлу Цимбалістому.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки, офіцер загинув під час виконання бойового завдання у ніч з 13 на 14 вересня 2019 року поблизу населеного пункту Павлопіль на Донеччині. Життя бійця обірвала ворожа куля снайпера.

На відкриття прийшла рідні та бойові побратими героя, представники Міністерства оборони України та Збройних Сил України, місцева влада та небайдужі жителі.

“Михайло Цимбалістий з перших днів російської агресії став на захист східних кордонів України. Він брав участь у розвідувальних операціях і ключових боях російсько-української війни. Учасник оборони Донецького аеропорту. Кавалер орденів “За мужність” ІІІ та ІІ ступенів”, – розповідають про Михайла колеги в управлінні розвідки.

Нагадаємо, що 13 вересня на Сході країни загинув військовослужбовець з Тернопільщини Михайло Цимбалістий. Тіло земляка у рідному селі зустрічали на колінах. У зв’язку із загибеллю офіцера Збройних Сил України, 16 вересня у Тернополі оголошено Днем жалоби.

Довідково. Михайло Цимбалістий народився 29 липня 1985 року у селі Увисла колишнього Гусятинського району Тернопільської області. Був поранений снайпером 13 вересня 2019 року в зоні ООС. Поховали військовика на Алеї Героїв Микулинецького кладовища в Тернополі.