Двоє загиблих, понад пів тисячі населених пунктів знеструмлені: що наробила негода?

Бригади обленерго працюють, аби ліквідувати неполадки.

В Україні 1 серпня вирувала негода – регіонами пронісся дощ із грозою. У результаті стихії станом на 7 годину 2 серпня без світла залишились понад півтисячі населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

За даними рятувальників, через ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 529 населених пунктів у семи областях: Львівська – 298, Закарпатська – 90, Івано-Франківська – 57, Тернопільська – 44, Чернівецька – 16, Чернігівська – 14 та Житомирська області – 10. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, у Львові через падіння дерева у Стрийському парку загинули хлопець та дівчина. За даними ДСНС, дерево розрізано та прибрано.

У м. Берегово та с. Концово Ужгородського району Закарпатської області було частково пошкоджено покрівлю двох житлових будинків. А у містах Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахів та Хуст розрізано та прибрано 28 повалених дерев.

У містах Калуш, Рогатин, Косів та сіл Ямниця, Павлівка, Підлужжя, Поляниця, Креховичі та Микуличин Івано-Франківської області розрізано та прибрано 13 повалених дерев.