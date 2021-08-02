Знімав відео: блогер влетів на авто у рекламну конструкцію в центрі Тернополя (фото)
Вчора, 1 серпня, у центрі Тернополі на вулиці Руській в районі пішохідного переходу, сталася ДТП, пишуть Тернополяни.
Тернопільський блогер та колишщній чоловік блогерки та нутриціолога Олени Метельської – Антон Метельський, будучи напідпитку, виїхав з дороги та збив металеву огорожу, а потім машина повалила рекламну конструкцію – сіті-лайт.
Машина та реклама як і огорожа розтрощені.
На щастя, жертв та потерпілих немає – люди встигли відскочити.
Сам водій – Антон Метельський у власних сторіс в Інстаграм повідомив, що він розбився, голова ціла, та люди всі цілі.