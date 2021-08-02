Знімав відео: блогер влетів на авто у рекламну конструкцію в центрі Тернополя (фото)

Тернопільський блогер та колишщній чоловік блогерки та нутриціолога Олени Метельської – Антон Метельський, будучи напідпитку, виїхав з дороги та збив металеву огорожу, а потім машина повалила рекламну конструкцію – сіті-лайт.

Машина та реклама як і огорожа розтрощені.

На щастя, жертв та потерпілих немає – люди встигли відскочити.

Сам водій – Антон Метельський у власних сторіс в Інстаграм повідомив, що він розбився, голова ціла, та люди всі цілі.