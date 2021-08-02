11:01 | 2.08.2021
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Тернопільщина 

Знімав відео: блогер влетів на авто у рекламну конструкцію в центрі Тернополя (фото)

tata 0 Views Прокоментуй!
Вчора, 1 серпня, у центрі Тернополі на вулиці Руській в районі пішохідного переходу, сталася ДТП, пишуть Тернополяни. 

Тернопільський блогер та колишщній чоловік блогерки та нутриціолога Олени Метельської – Антон Метельський, будучи напідпитку, виїхав з дороги та збив металеву огорожу, а потім машина повалила рекламну конструкцію – сіті-лайт.

Машина та реклама як і огорожа розтрощені. 

На щастя, жертв та потерпілих немає – люди встигли відскочити.

Сам водій – Антон Метельський у власних сторіс в Інстаграм повідомив, що він розбився, голова ціла, та люди всі цілі.

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