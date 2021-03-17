Сесія Тернопільської облради: «розподіл» майна в громадах, нові КП та політичні заяви

Сьогодні, 17 березня, триває засідання сесії Тернопільської обласної ради. На порядку денному чимало господарських питань, які викликали дискусії в сесійній залі. Зокрема депутати сперечалися щодо подальшої долі «Бережанського обласного дитячого гастроентерологічного санаторію».

Разом з тим не виникало дискусії щодо створення одразу трьох нових комунальних підприємств при облраді та призначення керівників. Цікаво, що керівників депутатам навіть не представляли.

Тому журналісти «Погляду» згодом детальніше розкажуть читачам, кого народні обранці працевлаштували на роботу.

Не обійшлося також без публічних звернень до уряду та Президента.

Деталі – згодом.

Сергій Сліпий