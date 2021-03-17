Мешканців Тернопільщини попереджають про погіршення погодних умов

17-18 березня на Тернопільщині очікують несприятливі погодні умови.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС, у зв’язку з переміщенням циклону з Балканського півострова на Чорне море та проходженням його атмосферних фронтів, два дні наша область перебуватиме в його тиловій частині та холодній повітряній масі.

17 березня очікують опади у вигляді мокрого снігу, слабке налипання. На дорогах ожеледиця.

Вранці та вдень пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, місцями хуртовина.

18 березня прогнозують невеликий сніг та мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця.

“Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту, роботи електричної галузї, комунального господарства, що відповідатиме І (жовтому) рівню небезпечності”, – повідомляють в ДСНС.

Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погоди.