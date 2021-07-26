Що буде, якщо не пристібатись: тернопільські патрульні показали наслідки ДТП (фото)

Патрульні поліцейські показали наслідки ДТП, що сталася в Тернопільському районі у п’ятницю, 23-го липня.

Як розповіли правоохоронці, два авто не розминулися на дорозі поблизу села Ступки.

Водій Mercedes Sprinter не був уважним за кермом, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з Mercedes Vito. На чоловіка склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

“Примітним є характерне ушкодження лобового скла зазначеного автомобіля. Такі “відбитки” залишає непристебнутий ремінь безпеки.

На щастя, водій не отримав травм, але інколи дорога може зіграти злий жарт. Друзі, використання пасивних засобів безпеки, як то ремені чи мотошоломи, це не чиясь забаганка. Це дієвий спосіб зберегти життя пасажирів та водіїв під час ДТП. А ще це одна з вимог правил дорожнього руху. І за її порушення передбачено відповідальність”, – зазначили у поліції.

Недотримання правил користування ременями безпеки або мотошоломами тягне за собою штраф 510 гривень. Але патрульні кажуть: навіть така сума ніщо в порівнянні з втраченим життям та просять водіїв не нехтувати цим.