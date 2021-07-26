На Тернопільщині в пожежі загинула жінка

Протягом 24-25 липня на Тернопільщині виникло 4 пожежі. Внаслідок однієї з пожеж загинула людина. Про це повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

24 липня о 09:36 черговими караулами 25-го державного пожежно-рятувального поста та 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону ліквідовано пожежу приватної житлової будівлі в с. Варваринці Микулинецької ТГ Тернопільського району. Під час гасіння врятовано дві будівлі. Вогнем знищено: перекриття та покриття на площі 40 м.кв., стіни, підлогу та стелю в кімнаті і коридорі на площі 20 м.кв., 4 дерев’яних дверей, 4 дерев’яних вікон, речі домашнього вжитку. На місці пожежі виявлено, без ознак життя, тіло власниці помешкання, громадянки 1944 р.н.

24 липня о 18:58 черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ліквідовано пожежу сміття, на площі 0,03 га, що виникла на стихійному сміттєзвалищі в с. Мушкатівка Борщівської ТГ Чортківського району.

25 липня о 12:04 місцевою пожежною командою с. Озерна ліквідовано пожежу сміття на стихійному сміттєзвалищі, поблизу с. Озерна Тернопільского району. Вогнем знищено сміття на площі 0,01 га.

25 липня о 21:06 черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону та місцевою пожежною командою с. Ласківці ліквідовано пожежу господарської будівлі в с. Нова Могильниця Теребовлянської ТГ Тернопільського району. Під час гасіння врятовано дану будівлю. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, п’ять тюків соломи на площі 25 м кв.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.