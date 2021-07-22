Школяр з Тернопільщини виборов третє місце на всесвітньому інноваційному ярмарку

Школяр з Тернопільської області виборов бронзу на World Innovative Science Fair 2021.

Всесвітній інноваційний науковий ярмарок (WISF) – це науковий конкурс, заснований Індонезійським науковим товариством, основним завданням якого є формування духу інновацій в науці у молодих вчених, сприяння творчим та інноваційним молодим дослідникам у створенні якісних досліджень та обмін досвіду між юними науковцями з усього світу.

Цьогоріч Всесвітня наукова ярмарка пройшла в онлайн-режимі 10–18 липня 2021 року. Юні науковці з України отримали 12 призових місць, серед яких і слухач Тернопільського обласного відділення Малої академії наук України Хмурич Захар здобув бронзу з проєктом «Створення комп’ютерної гри-стратегії в середовищі «LAZARUS».