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У Тернополі можна купити костел за 1500 гривень (фото)

tata 0 Views Прокоментуй!
В Тернополі можна купити костел за 1500 гривень.

Учасникам проекту “Бронзовий Тернопіль”, які створили модель тернопільського Парафіяльного костелу (1908-1954 рр.) вдалося здешевити виготовлення макету.

Відтепер великий макет костелу – висота шпиля 22 см. – 1500 грн., малої моделі костелу – висота 11 см. (масштаб 1:600) – 750 грн.

“Також друкуємо Надставну і Катедру в 500 масштабі”, – йдеться у дописі тернополянина Тараса Циклиняка. – Придбати її можна у Dmytro Muljarchuk / 097 433 68 08″. 

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