Сьогодні на Тернопільщині 88 населених пунктів будуть без світла

ВАТ «Тернопільобленерго» повідомляє, що 4 лютого у зв’язку з виконанням планових ремонтів обладнання та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинене постачання електричної енергії окремим споживачам в таких населених пунктах області:

з 09-00 до 16-00 год.: Бережанський РЕМ: с. Павлів, с. Вербів

з 10-00 до 16-00 год.: Борщівський РЕМ: с. Більче-Золоте, с. Монастирок, с. Слобідка, м. Борщів (вул. Лепкого, Грушевського, Т.Шевченка, Крушельницької, Нагірна, Нічлава, Я. Кондри, Січових Стрільців, Кут, Бажана, Олімпійська, Староборщівська, М. Кривоноса, Незалежності, Відродження, Маковея, Дорошенка, К.Попович, Русенка, Польова, С.Бандери, Шухевича, Сагайдачного, Вовківська, пр.Вовківський, Козацька, Нова, Кармелюка, Пулюя, пр.Садовий, Рубчакової, Шкільна, Садова, Д.Галицького, Горішня, Підвальна, Гетьмана Мазепи, Медова, Рудківська, Л.Українки, Лісова), с. Верхняківці, с. Висічка, смт. Мельниця-Подільська (вул. Коцюбинського, Миру, Підгірна, Некрасова, вул. Вільховецька, Митяшкіна, Незалежності, Івана Франка, пр.Коцюбинського, Грушевського, Пивоварова, Кудринецька, Лісова, Б. Хмельницького), с. Дністрове, с. Зелена, с. Вільховець

з 09-00 до 16-00 год.: Бучацький РЕМ: смт. Золотий Потік (вул. Л.Українки, Залізняка, Мирна, Гончарна, Франка, Валова, Д.Галицького), с. Бариш

з 09-00 до 17-00 год.: Гусятинський РЕМ: с. Яблунів, с. Чабарівка, с. Котівка, с. Кокошинці

з 10-00 до 16-00 год.: Заліщицький РЕМ: с. Винятинці, с. Касперівці, с. Харитонівці, с. Якубівка, с. Торське

з 10-00 до 16-00 год.: Збаразький РЕМ: с. Котюжини, с. Опрілівці, с. Нижчі Луб’янки, с. Вищі Луб’янки, с. Решнівка

з 10-00 до 16-00 год.: Зборівський РЕМ: с. Івачів, с. Бзовиця, с. Мильне

з 10-00 до 17-00 год.: Зборівський РЕМ: с. Чернихів

з 10-00 до 17-00 год.: Козівський РЕМ: с. Кальне, с. Заберезки, с. Слобідка

з 10-00 до 16-00 год.: Кременецький РЕМ: с. Сапанів, с. Будки, м. Кременець (вул. Космонавтів, Ляшуки, Замкова, пров. Красногірка, Вишнівецька, Грабівка, Шевченка, Макова, М. Грушевського, М. Кривоноса, Липовиця 1, пров. Моргви, Моргви, Корнії, Вербова, Вивозова, Франка, Садова, Шкільна, Климова, Красногірка, пров. Шкільний, Княжина, пров. Замковий, Липовиця 2, Куличівка, С. Петлюри, В.Чорновола, Першотравнева, Ясна, Дубенська, пров. Франка), с. Бонівка, м. Почаїв (вул. Радивилівська), с. Чугалі

з 10-00 до 16-00 год.: Лановецький РЕМ: с. Молотків, с. Гриньки, м. Ланівці (вул. Українська), с. Козачки, с. Соколівка, с. Оришківці, с. Волиця, с. Нападівка, м. Ланівці (вул. Незалежності, Вишнівецька, Тернопільська, Привокзальна, Травнева, Набережна, Квітнева, Залізнична, Пушкіна, Шкільна, Садова, Тернопільська, Грушевського, Незалежності, Шкільна, Українська, Волинська, Шевченка, Лугова, Нова, Січових Стрільців, Богайчука, Енергетична, Зелена, Весняна, Листопадова, Незалежності, Берегова)

з 09-00 до 16-00 год.: Монастириський РЕМ: с. Коржова, с. Високе, с. Дубенка, с. Швейків, с. Доброводи, с. Вістря

з 09-00 до 17-00 год.: Монастириський РЕМ: с. Нова Гута

з 09-00 до 17-00 год.: Підволочиський РЕМ: с. Гнилички, с. Козярі, с. Голошинці, с. Терпилівка, с. Гущанки, с. Нове Село, с. Лозівка, с. Сухівці, смт. Підволочиськ (вул. Д.Галицького, Лисенка, М.Кривоноса, Перемоги, Сагайдачного, Героїв крут, В.Чорновола, Зелена, Марусі Чурай, П.Мстислава, Дорошенка, А.Шептицького, Мазепи, Корольова, С.Бандери, Шухевичів, П.Тичини, О.Довбуша, Промислова, Л. Курбаса, Островського, К.Володимира, Партизанська, С.Наливайка, Козацька, Садова), с. Іванівка, с. Новосілка, м. Скалат (вул. Коновальця, Л.Українки, вул. М.Грушевського, Полуботка, Тернопільська, Драгоманова, Сагайдачного, Мазепи, Калнишевського), с. Росохуватець

з 09-00 до 16-00 год.: Підгаєцький РЕМ: с. Угринів

з 09-00 до 16-00 год.: Теребовлянський РЕМ: с. Нова Брикуля, с. Деренівка, с. Довге, с. Долина, с. Млиниська, с. Остальці, м. Теребовля (вул. Польова, Шевченка, Євгена Купчинського, Рильського, Стрімка, Морозенка, Бойчука), смт. Дружба (вул. Січ. Стріл., Молодіжна, Сонячна, Л.Українки, Налужська, Зелена)

з 08-00 до 17-00 год.: Тернопільський сільський РЕМ: смт. Велика Березовиця, с. Почапинці

з 09-00 до 16-00 год.: Чортківський РЕМ: с. Коцюбинчики, с. Улашківці, с. Капустинці, с. Кляштор, с. Милівці, с. Заболотівка

з 10-00 до 16-00 год.: Чортківський РЕМ: м. Чортків (Кондитерська фабрика)

з 09-00 до 16-00 год.: Шумський РЕМ: с. Сураж, с. Великі Дедеркали, с. Васьківці

з 09-00 до 17-00 год.: Шумський РЕМ: с. Стіжок.