На Тернопільщині суд не дозволив одружитись 15-річній дівчині та її 19-річному юнаку

Минулого місяця суддя Борщівського районного суду розглядала досить незвичну справу за заявою батьків юної дівчини та її повнолітнього кавалера, в якій жителі Мельнице-Подільської територіальної громади просили надати їхнім дітям дозвіл на укладення сімейного шлюбу.

Судячи з матеріалів справи, на момент звернення до суду, дівчина є неповнолітньою, їй виповнилось лишень 15 років, а її кавалеру уже 19.

Розглядаючи відповідну заяву, суддя посилається на 22, 23 Сімейного Кодексу України, в якій йдеться про те, що шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років, а особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу. Право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Однак, на момент звернення до суду дівчина не набула цивільної процесуальної дієздатності, так як не досягла 16-річного віку.

В своїй ухвалі Борщівський районний суд відмовив батькам молодих людей у наданні дозволу на укладення сімейного шлюбу між їхніми дітьми, прийшовши до висновку, що при зверненні до суду заявниками було повністю не дотримано вимог норм судочинства, пише “Звістка”.