Бюджет, генплан, «гаражні» схеми та парк: за що голосували міські депутати

17 грудня відбулася остання в 2021 році сесія Тернопільської міської ради. За три години депутати розглянули 300 питань порядку денного. Більшість із них були земельні, але не вони стали головними того дня. Ключовим став основний фінансовий документ, за яким житиме Тернопільська міська громада в наступному році.

Бюджет із профіцитом у майже 300 мільйонів

Першочергово депутати затвердили бюджет Тернопільської громади на 2022 рік. За нього проголосували 33 депутатів, ще троє утримались. У прийнятому бюджеті передбачено, що доходи громади становитимуть понад 2 мільярди 900 мільйонів гривень, а видатки – понад три мільярди 200 мільйонів гривень.

Як повідомила заступниця міського голови Вікторія Остапчук, дохідна частина, яка складається із власних доходів та міжбюджетних трансфертів, прогнозується в розмірі 2,8731 млрд. грн., у т.ч. по власних доходах загального фонду – 2,2935 млрд. грн. та по доведених частково трансфертах – 579,6 млн. грн. Щодо власних доходів, то у порівнянні з 2021 роком прогнозується їхній ріст на 275 млн. грн. Основною складовою власних доходів залишається ПДФО, питома вага якого становитиме 63,7 відсотка. У бюджеті громади на 2022 рік очікується поступлення від приєднаних до Тернополя сіл орієнтовно в сумі 10 млн. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери планується направити 1 мільярд 469,9 мільйона, що складає 45,6% від усіх видатків бюджету громади.

– Бюджет по видатках на 2022 рік прийнято з профіцитом у сумі 262,5 млн. грн., оскільки територіальна громада залучатиме кошти від місцевих запозичень, які дозволять задіяти додаткові фінансові ресурси для реалізації інвестиційних проєктів у сфері енергозбереження та енергоефективності. Це, зокрема, кредит Європейського інвестиційного банку для фінансування проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» в даній сумі, – сказала Вікторія Остапчук.

За словами пані Остапчук, відповідно до прийнятого документа, бюджетом передбачена реверсна дотація в сумі 95,1 млн. грн., яка вже 7 років поспіль вилучається з бюджету Тернополя на користь державного.

Депутати змінили генплан, але чи знали, за що голосують?

Міські депутати проголосували за зміни до генерального плану і плану зонування Тернополя – два ключові документи правил забудови міста. Законодавство дозволяє це робити лише раз на 5 років.

Міський голова Сергій Надал і головний архітектор міста Василь Бесага при обговоренні цього питання заявили, що це ніякі не зміни, а просто рішення, яке треба ухвалити, щоби розпочати процедуру внесення змін до генплану. На уточнюючі запитання депутата Івана Ковалика “чому графічна частина до рішення у настільки низькій роздільній здатності, що нічого не розбереш?” і “чому ж тоді не сформулювати рішення “Розпочати процедуру змін…”?”, відповіді авторів рішення були розмиті й незрозумілі.

Поспілкувавшись із кількома депутатами, ті повідомили, що й вони не розуміють, про які саме зміни йдеться. Частина фракцій “Європейської солідарності” і “За майбутнє” на момент ухвалення рішення покинули сесійну залу, хоча, за дивним збігом обставин, на кінцевому голосуванні це не відбилося. Зміни до генплану набрали 32 голоси «за», хоча чітко було видно, як ряд депутатів просто не голосували. У відкриту пішли лише представники депутатської групи «Сила людей», які проголосували «проти».

За які зміни до генерального плану Тернополя проголосувала монобільшість діючого міського голови, будемо бачити в майбутньому, коли у когось під будинком чи у парку почне зростати чергове будівельне непорозуміння. Тоді згадайте тих «героїв», які це ухвалювали на грудневій сесії 2021-го.

Кінець епохи «гаражних» схем

На сесії було багато питань, які стосувалися виділення землі за так званою «гаражною» схемою. І особисто для мене було дивно, що чимало з подібних питань не було проголосовано, чого раніше не спостерігалося. Робимо висновки: депутати більше не йдуть на поводу перших осіб міста і перестали використовувати цю ганебну практику або ж це просте відтягування часу і набивання собі ціни.

До прикладу, на вул. Спортивній планували віддати під будівництво гаража єдиний клаптик ділянки, де частина мешканців прилеглого будинку паркує авто.

– Прилеглий будинок знаходиться просто впритул до основної дороги, тут немає ні двору, ні достатньої ширини дороги, щоби припаркувати бодай мінімальну кількість авто. Лише попри під’їзд декілька машин стоять боком, і оце єдиний невеличкий клаптик, який у людей хотіли відібрати. Питання не прийняли. Спасибі велике усім, хто не підтримав даного рішення на сесії, сподіваємось на подальший захист інтересів громади! – емоційно відреагувала на неухвалення рішення громадська активістка Людмила Чеховська.

Нагадаємо, за попередніх каденцій міської ради землю в обхід аукціону депутати виділяли за іншою схемою – так званими «інвестиційними» угодами. Тоді ухвалювалися рішення про передачу землі на комунальні підприємства, а вже підписували інвестиційні угоди з приватниками. Другі отримували землю в обхід прозорого процесу, а перші – незначні преференції для міста з боку бізнесу. Так тривало доти, поки поліція не наклала арешт на чимало ділянок, виділених за цією схемою. Тому у владних кабінетах вдалися до іншої схеми – «гаражної». На перший погляд, усе законною – кожен українець може отримати землю безкоштовно під гараж. Але коли з плином часу так стається, що «гаражну» землю окремих людей об’єднують в одну ділянку, а потім змінюють її цільове призначення під комерційний об’єкт чи житлову забудову, постає логічне питання законності цієї операції.

«У парках нічого не будується», – мер Файного міста

На пленарному засіданні голосували за рішення «Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на проспекті Злуки управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради». Офіційне пояснення: передавши управлінню ЖКГ міськради дану чималу земельну ділянку (фактично – парк) на проспекті Злуки, ми остаточно визначимо її як захищений від будь-яких забудов сквер.

– Хто добре розбирається в земельних питаннях, то розуміє «дивність» таких ініціатив. У місті десятки скверів, але влада вкрай рідко їх кадаструє й передає конкретним комунальним установам чи управлінням. Більше того, маємо досвід, коли земельні ділянки чи навіть цілі парки офіційно передавалися структурам міської ради, а згодом там через «інвестиційні» угоди з’являлися скандальні будівництва, – зауважив депутат Іван Сороколіт.

Цей депутат запитав у доповідача по цьому проєкту, начальника земельного відділу Віктора Кібляра, скільки в місті є скверів, які мають окремо закадастровані земельні ділянки? Головний земельник Тернополя відповів, що один такий є на вулиці Миру. Міський голова Сергій Надал доповнив, що скверів у Тернополі є реально більше, але закадастрованих земельних ділянок є менше. Оскільки раніше відводилися на комунальні підприємства/структури земельні ділянки, а потім ті укладали «інвестиційні угоди з будівництва». В Івана Сороколіта була пропозиція доповнити дане рішення словами «без права капітального будівництва та укладення інвестиційних угод». Але Сергій Віталійович на це не пішов, кинувши фразу: «Якщо це сквер, то там у принципі не може бути ніякого будівництва – ні капітального, ніякого. В парках у нас нічого не будується!» – і поставив проєкт рішення на голосування, який, звичайно, підтримала промерська більшість.

Як згодом виявилось, сквер на Миру не має закадастрованої ділянки. Про це повідомив депутат Олег Різник. Тобто виявилось, що у Тернополі взагалі немає скверів із закадастрованими земельними ділянками.

Чи дотримає слова мер і подарує людям сквер

Перед початком сесії планувалася велика акція протесту жителів будинку на вулиці 15 Квітня, які відстоюють сквер і прибудинкову територію від забудови. Навіть один із депутатів зареєстрував відповідний проєкт про скасування попереднього рішення, на який надано дозвіл на укладення договору земельного сервітуту за адресою вул.15 Квітня – проспект Злуки ТОВ фірма «Рута-Фарм». Але несподівано за день до сесії все переграли. Сергій Надал ініціював зустріч із представниками будинку 15 Квітня, 1 задля детального обговорення нашого колективного звернення щодо забудови скверу.

– На основі поданого нами звернення призначено перевірку, в результаті якої було виявлено ряд серйозних порушень. Остаточні результати перевірки будуть відомі після її завершення, орієнтовно до 29 грудня цього року. Під час зустрічі ми ще раз озвучили нашу безкомпромісну позицію щодо збереження скверу. Сергій Віталійович запевнив, що підтримує тернополян і зробить все від нього залежне, щоби зберегти цю зелену зону. Тому ми відмінили акцію протесту під сесією ТМР, заплановану на 17 грудня, й очікуємо офіційного завершення перевірки. А чи був наш діалог позитивним і таким, що врятує наш сквер від забудови, побачимо вже 29 грудня!

Боротьба триває, і припиниться вона тоді, коли сквер на 15 Квітня/Злуки буде на кадастровій мапі файного міста! – заявила співголова ініціативної групи зі збереження зеленої зони Наталія Дідич.

Депутат Іван Ковалик, котрий ініціював скасування рішення і заявляв, що він і його однодумці зроблять усе можливе, щоби питання було винесено на голосування, розповів, що люди після зустрічі з мером попросили його дане питання не піднімати на сесії. Що ж, подивимося, чи вміє мер Тернополя дотримати слова.



