У Тернопільській області мати 7 дітей у кабінеті старости побила жінку через срібний ланцюжок свого сина

Суд присудив жінці 510 грн штрафу.

У с. Чорнокінецька Воля Чортківського району Тернопільської області мати 7 дітей в кабінеті старости вдарила кулаком жінку, яку звинуватила в тому, що вона забрала у її 10-річного сина срібний ланцюжок.

Про це йдеться у рішенні Чортківського районного суду.

Як зазначається, інцидент стався ще 22 січня, проте суд ухвалив рішення у серпні. Відомо, що матір 7 дітей прийшла скаржитись на потерпілу через те, що та нібито забрала у її 10-річного сина срібний ланцюжок. Коли ж жінки зустрілись, то потерпіла нібито її нецензурно обзивала. Тоді мати 7 дітей вдарила кулаком жінку та пішла геть.

Потерпіла розповіла, що вона нічого не брала у сина обвинуваченої та намагалась мирно вирішити конфлікт, проте жінка її побила. Вона просила суд суворо покарати нападницю.

У суді підозрювана свою провину визнала та попросила суворо її не карати. Суд присудив жінці 510 грн штрафу.