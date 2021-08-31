11:00 | 31.08.2021
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Тернопільщина 

У Тернопільській області мати 7 дітей у кабінеті старости побила жінку через срібний ланцюжок свого сина

tata 0 Views Прокоментуй!

Суд присудив жінці 510 грн штрафу. 

У с. Чорнокінецька Воля Чортківського району Тернопільської області мати 7 дітей в кабінеті старости вдарила кулаком жінку, яку звинуватила в тому, що вона забрала у її 10-річного сина срібний ланцюжок. 

Про це йдеться у рішенні Чортківського районного суду. 

Як зазначається, інцидент стався ще 22 січня, проте суд ухвалив рішення у серпні. Відомо, що матір 7 дітей прийшла скаржитись на потерпілу через те, що та нібито забрала у її 10-річного сина срібний ланцюжок. Коли ж жінки зустрілись, то потерпіла нібито її нецензурно обзивала. Тоді мати 7 дітей вдарила кулаком жінку та пішла геть.

Потерпіла розповіла, що вона нічого не брала у сина обвинуваченої та намагалась мирно вирішити конфлікт, проте жінка її побила. Вона просила суд суворо покарати нападницю. 

У суді підозрювана свою провину визнала та попросила суворо її не карати. Суд присудив жінці 510 грн штрафу. 

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