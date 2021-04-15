Тернопільщина серед регіонів України, де найчастіше виявляють британський штам коронавірусу

Тернопільська область опинилася серед тих, де часто, порівняно з іншими областями, виявляють «Британський штам» COVID-19 В1.1.7.

З перевірених 26-ти зразків, 23 виявилися британськими.

Окрім Тернопільської області, британський штам також часто зустрічається серед жителів Закарпатської, Чернівецької, Житомирської, Дніпропетровської областей та міста Київ.

Дані дослідження опублікували на сторінці Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації у Фейсбук.

Зазначимо, британський штам має здатність у 1,7 разу швидше передаватися від людини до людини. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що для даного штаму характерна важка клінічна картина, а безсимптомний перебіг хвороби практично не фіксують.

До лікарень потрапляють не лише люди поважного віку, а й 30–40-річні. Крім органів дихання, вірус вражає слизові, нирки, печінку та навіть центральну нервову систему. А дві третини людей, які перехворіли, потребують додаткової реабілітації від постковідного синдрому впродовж 3–6 місяців.