На Тернопільщині судитимуть юнака, який на поліцейському автомобілі збив дівчину

Перед судом постане водій, що вчинив ДТП і залишив потерпілу без допомоги.

Про це сьогодні, 2 червня, інформує прес-служба Тернопільської обласної прокуратури.

“Кременецькою окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у резонансному кримінальному провадженні стосовно водія – жителя Шумського району, за ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 286 та ч. 1 ст.135 КК України”. – йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що 24 серпня 2020 року житель Шумщини вчинив ДТП на службовому автомобілі батька, наїхавши на дівчину-пішохода на узбіччі дороги біля с. Бриків. Водій після наїзду навіть не зупинився й залишив її без жодної допомоги, зазначають у прокуратурі.

Внаслідок дорожньо – транспортної пригоди потерпіла отримала травми, кваліфіковані як тілесні ушкодження середньої тяжкості й після аварії перебувала в небезпечному для життя стані і була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі Кременецького райвідділу поліції ГУНП та слідчого управління ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, про ДТП, яке трапилося у селі Бриків, що на Шумщині, тривалий час замовчувалося. Лише нещодавно потерпіла дівчина та її мати звернулися зі скаргою до керівництва Національної поліції.

Юнак, який скоїв автопригоду, – син керівника одного з районних відділень поліції. Хлопець у нічну пору їхав на службовому автомобілі свого батька і скоїв наїзд на дівчину, яка йшла узбіччям дороги.