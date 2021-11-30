Уперше в Тернополі станцюють болівійський джаз

Зима у Тернополі, традиційно, починається із джазу – незважаючи на обмеження та труднощі історія фестивалю не переривається. І ось уже 4-5 грудня в нашому місті відбудеться ХХІ ДжазБез.

Особливо очікувана гостя фестивалю – американська вокалістка, триразова лауреатка премії «Греммі» в категорії джаз, поп і ритм-енд-блюз Інгрід Артур. Широкій публіці вона відома як виконавиця хіта «It’s raining man», у складі гурту The Weather Girls. ЇЇ голос називають одним з найпотужніших голосів в історії госпелу, у 2013 р. вона заспівала на офіційному прийомі для президента США Барака Обами й саме вона виступатиме у перший день цьогорічного фестивалю.

Інгрід Артур вже давно зарекомендувала себе, не тільки як виконавиця з красивим сильним голосом, а й з неймовірною енергетикою. Її концерти — це завжди буря емоцій і море овацій. Її насичений госпел просочений спадщиною Арети Франклін і Махалії Джексон, до якого Інгрід додала елементи соул, блюзу і фанку, завдяки чому її композиції унікальні і неповторні. Спільно з дівою на сцені польські музиканти Роман Хранюк і Якуб Мізерацкі, а також українська джазова пара Ігор Гнидін і Анастасія Литвинюк.

Продовжить суботнє музичне свято польсько-українське тріо «Awatair» за участі Томаша Гадецьки, Міхала Госа та добре знаного й залюбленого тернопільською публікою контрабасиста Марка Токара..

Другий день, 5 грудня, відзначиться виступом Клаудіо Джіоаніні, який представляє італійську джазову школу, й молодими та прогресивними Paykuna.

Колектив зі Швейцарії комбінує болівійську фольк-музику з модерною джазовою естетикою. Гурт заснований піаністом Деміаном Кокою, чиї композиції є багатошаровими музичними ландшафтами, сповненими ритмічних варіацій та жвавих мелодій. У доробку команди два альбоми: Raíces (2017) і Rinakaruy (2021), і оцей новий доробок музиканти представлять тернопільській публіці спільно з… болівійським танцюристом. Так, вперше на сцені фестивалю – сучасна еко-хореографія.

Залишаються незмінними місце та час початку – запрошує Драматичний театр, концерти розпочинаються о 19:00. Однак, задля дотримання карантинних умов, у продажі лише половина місць. Тому меломанам варто поспішити за квитками в каси театру, ЦУМ чи на сайт pingpong.com.

Незмінні й організатори фестивалю – Тернопільська міська рада, музичний центр «Бастер» і Мистецьке об’єднання «Коза». Подія відбудеться за підтримки компанії «Опілля» та «Агропродсервіс».

Поважай себе – слухай джаз!