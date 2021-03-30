281 новий випадок: статистика COVID-19 на Тернопільщині
281 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 30 березня 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 3 (жінка 66 р. м. Тернопіль, жінка 67 р. м. Тернопіль, чоловік 83 р. м. Тернопіль)
одужало – 204 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 1312
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 53878 осіб;
одужало – 44596 осіб;
летальних випадків – 751 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5770 (5039 одужало, 80 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1237 (1060 одужало, 20 летальних)
– Тернопільський район – 32281 (26639 одужало, 413 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 14725 (12181 одужало, 191 летальних)
– Чортківський район – 15827 (12918 одужало, 255 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2242 (1726 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (28 осіб):
• м. Кременець – 7
• м. Почаїв – 1
• с. Білокриниця – 2
• с. Веселівка – 1
• с. Горинка – 1
• с. Лосятин – 1
• с. Млинівці – 1
• с. Ридомиль – 1
• смт Вишнівець – 2
• с. Лози – 1
• м. Шумськ – 3
• с. Рохманів – 1
• с. Піщатинці – 1
• с. Людвище – 2
• с. Сураж – 3
Тернопільський район (178 осіб):
• м. Тернопіль – 75
• с. Вільховець – 1
• с. Надорожнів – 2
• м. Збараж – 5
• с. Верняки – 1
• с. Гніздичне – 2
• с. Залужжя – 1
• с. Колодне – 1
• с. Старий Збараж – 1
• с. Тарасівка – 1
• с. Чагарі Збаразькі – 1
• смт Козова – 9
• с. Великий Ходачків – 4
• с. Криве – 1
• с. Козівка – 1
• с. Теофіпілка – 1
• смт Підволочиськ – 9
• с. Гнилиці – 1
• с. Кам’янки – 2
• с. Мислова – 4
• с. Староміщина – 1
• с. Супранівка – 1
• с. Токи – 5
• с. Чернелівка – 2
• с. Шельпаки – 3
• с. Білокриниця – 1
• с. Вага – 2
• с. Новосілка – 1
• с. Сільце – 1
• м. Теребовля – 2
• с. Варваринці – 1
• с. Довге – 1
• с. Золотники – 1
• с. Іванівка – 2
• с. Острівець – 1
• с. Сороцьке – 1
• с. Соснів – 1
• с. Підгайчики – 1
• смт Великі Бірки – 1
• с. Біла – 1
• с. Байківці – 2
• с. Великі Гаї – 5
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Дичків – 1
• с. Красівка – 1
• с. Курники – 1
• с. Миролюбівка – 3
• с. Плотича – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Петриків – 1
• с. Стегниківці – 1
• с. Соборне – 1
• с. Ступки – 1
• с. Шляхтинці – 4
Чортківський район (75 осіб):
• м. Чортків – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Давидківці – 1
• с. Джурин – 1
• с. Джуринська Слобідка – 1
• с. Звиняч – 4
• с. Мухавка – 1
• с. Ридодуби – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Шманьківці – 2
• м. Борщів – 9
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Бабинці – 1
• с. Глибочок – 6
• с. Ланівці – 1
• с. Пищатинці – 1
• с. Білявинці – 1
• с. Бариш – 1
• с. Верб’ятин – 1
• с. Зелена – 1
• с. Скоморохи – 1
• смт Гусятин – 1
• м. Хоростків – 6
• м. Копичинці – 5
• смт Гримайлів – 1
• с. Буцики – 2
• с. Вільхівчик – 2
• с. Верхівці – 3
• с. Глібів – 3
• с. Зелене – 1
• с. Оленівка – 1
• с. Перемилів – 1
• с. Раштівці – 1
• с. Сидорів – 1
• с. Суходіл – 1
• с. Сухостав – 2
• с. Хлопівка – 2
• с. Дубенка – 1
• с. Світле – 1
• с. Савелівка – 1
• с. Коржова – 1