Призовий фонд – понад 110 подарунків, – на Тернопільщині стартує фестиваль відеороликів серед учнів та студентів

Фестиваль відеороликів “Будь на своєму місці!” серед учнів та студентів Тернопільської області

ГО “АТОМ” оголошує фестиваль відеороликів на тему вибору майбутньої професії серед учнів та студентів Тернопільської області, оскільки більша половина учнів старших класів не визначилися, куди піти вчитися, звертаємо увагу на важливість усвідомленого і самостійного вибору професії.

Тематика відеоробіт:

1. Професії майбутнього

2. Роблю те, що люблю!

3. “Мам, я сам!”

Переможці отримають подарунки від партнерів. Призовий фонд – понад 110 подарунків!!!

10 квитків на сеанс в мережі кінотеатрів “Злата”, 8 сертифікатів на трансформаційну гру «Моя улюблена справа» від тренера Світлани Ковальчук, 10 смачних наборів від ТМ “РадиМо”, 5 сертифікатів на майстер-клас від телевізійників телеканалу “Тернопіль-1”, 10 сертифікатів на профорієнтаційну екскурсію на телеканал Тернопіль-1, брендовані футболки та горнята, канцелярські набори та книги про лідерство, бренди та розвиток від кафедри маркетингу ЗУНУ..



Окремо визначатиметься переможець за кількістю глядацьких симпатій в Інстаграмі на сторінці go.atom.te.

Всі учасники отримають сертифікати про участь в конкурсі!

Прийом відеороликів триває до 15 квітня, визначення переможців та оголошення результатів – 20 квітня 2021 року на сторінці АТОМ.

Роботи необхідно завантажити на свій профіль в Інстаграмі з хештегом #Будьнасвоємумісці і відмітити go.atom.te та нашого генерального партнера marketing.zunu, підписатись на вказані сторінки, а також заповнити заявку в гугл-формі (посилання в шапці профілю ГО АТОМ). https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbjMNMIb44jnhaVuhm26ptbqr_13sEId4dJ0evO4sicVQtnw/viewform

До участі запрошуються одноосібні учасники та команди.

Вимоги до відеороликів:

• максимальна тривалість відеоролику – до 1 хвилини;

• відеоролик може бути відзнятий будь-якими доступними для учасників засобами (за допомогою професійної або непрофесійної відеокамери, фотоапарату, смартфону, мобільного телефону тощо);

• використання під час зйомки та монтажу спеціальних програм та інструментів вітається;

• учасники самі визначають жанр відеоролика (відео-кліп, репортаж, інтерв’ю тощо).

ГО АТОМ має технічне обладнання, і готові допомогти зняти в м. Тернополі якісне відео з використанням мікрофона-петлічки, постійного світла (2 софт бокси, лампа), штативу та стабілізатора. (з питаннями по обладнанню звертатися до керівника конкурсу: Людмила 067 743 32 73)



Критерії оцінки відеороликів (оцінює журі конкурсу):

• повнота розкриття теми;

• змістовність та оригінальність ідеї;

• якісне і вдале поєднання знятого відеоматеріалу, музичного, титрового та словесного оформлення;

• загальне емоційне враження;

Проект реалізується в рамках пітчингу в Тернополі за підтримки проекту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)», що співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні в партнерстві з ГО «Молодіжна платформа» та Тернопільською міською радою.

За підтримки управління сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації.

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Контактні телефони координаторів конкурсу: ГО АТОМ (098) 122 5325,

@go.atom.te

Спробуй себе у створенні відеоконтенту!