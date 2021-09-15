Тернопільський підприємець Олег Юник розказав, як його сім’я пережила погрози й шантаж (відео)

Останні три місяці були дуже нелегкими для сім’ї Юників: підпали та погрози, а ще — життя у суцільному страху та нервах. Про це на своїй сторінці відкрито розповіла дружина тернопільського підприємця. Наразі всіх підозрюваних у справі взяли під варту з правом внесення застави, пише ІНТБ.

Журналісти вирішили з потерпілим підприємцем Олегом Юником.

Стало відомо, що на Олега Юника тиснули, погрожували різними методами, нищили майно та вимагали величезну суму грошей.

У розмові з журналістами Олег Юник пригадав, що наприкінці травня йому зателефонували й повідомили, що згорів перший магазин. Підприємець подумав, що пожежа трапилася через коротке замикання. Через чотири дні згорів інший кіоск підприємця.

Вже через два дні до підприємця зателефонували невідомі. У нього вимагали кошти — 250 тисяч доларів в біткоїнах. А в разі відмови пообіцяли знищити ще не один магазин. І що найгірше — пригрозили розправою над рідними.

Ще за тиждень черговий дзвінок від невідомих пролунав вже до вагітної дружини. Жінка через свій стан особливо гостро відреагувала на погрози. Після того, сім’я 3 місяці жила під цілодобовою охороною. В серпні злочинці знову про себе нагадали, цього разу смс-повідомленням.

А тим часом правоохоронці вже активно шукали шантажистів. Вдалось вийти на їхній слід і 12 вересня оголосили підозру трьом фігурантам. Один із них виявився знайомим родини Юників.