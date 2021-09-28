Тернополянка власноруч шиє лежаки для тварин

Тернополянка Олена Куйбіда – кравчиня. Жінка шиє переважно одяг. Проте нещодавно відкрила у собі нові майстерські здібності. Олена робить лежаки для безпритульних тварин, пише Т1.

Перший лежак Олена Куйбіда пошила для свого песика, розповіла кравчиня. Тоді власне в неї і виникла ідея створення ліжечок для притулку. Вона захотіла, щоб таких щасливих песиків стало більше.

На створення одного лежака майстриня витрачає близько двох годин. Наразі у неї є вже 5 готових ліжечок, які зовсім скоро відправить у притулок для тварин. До цього проєкту, розповіла, залучала усіх охочих.

Для створення ліжечок кравчиня використовує залишки матеріалів із попередніх замовлень. Розповіла, у цьому проєкті хотіла поєднати дві мети. Перша – допомогти безпритульним тваринам, а друга використати непотрібну тканину.

Наразі майстриня готується передати всі зроблені ліжечка у притулок для тварин. Сподівається, що вони принесуть користь. Якщо ж лежаки користуватимуться попитом, то продовжить їх пошиття. Зараз, додала, почала роботу над новим проєктом – шиє екоторбинки.