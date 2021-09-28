У Тернополі два дні не буде води

5 і 6 жовтня у Тернополі запланували промивання водопровідних мереж.

Водночас робітники КП “Тернопільводоканал” проведуть ремонт на насосних станціях, тож з 00 год 5 жовтня до 24 год 6 жовтня води не буде на мікрорайонах “Сонячний”, “Аляска”, “Східний”, “Канада”, “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Березовиця”, а також довколишніх сіл.

З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”, вулиць Текстильна, Поліська , проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік).

У КП “Тернопільводоканалі” радять не відкладати створення запасу води на останні години 4 жовтня , оскільки через інтенсивний розбір води протягом короткого періоду великою кількістю споживачів відбувається збурення осаду заліза на внутрішній поверхні водомереж, а це негативно впливає на її якість.

Також після завершення промивання, впродовж 7 жовтня, воду перед вживанням варто кип’ятити.