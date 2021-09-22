Уролог Богдан Хамелко: «Від нелікованого циститу до запалення нирок – один крок»

Восени хворобою вважають не лише гострі респіраторні захворювання, а й один з найнеприємніших запальних процесів – цистит. Цей недуг підкосив майже 7% усього населення планети, і велику частку складають саме жінки. Не дарма кажуть, що цистит – це другий жіночий головний біль. Неприємні відчуття, біль та дискомфорт – головні симптоми циститу. Про це захворювання нам розповів лікар-уролог поліклінічного відділення Тернопільської міської лікарні №2 Богдан Хамелко.

«Коли людина хворіє циститом, сеча може бути бурого кольору, інколи з кров’янистими виділеннями»

– Понад два роки я страждала циститом. І як завжди, звернулася до народної медицини. Теплі чаї, молоко з медом, трав’яні ванночки. Мене лікували всім: теплі грілки ставили на ноги, гарячу пляшку між ноги, а на нирки – сухе тепло. Спочатку все наче помагало, але постійні позиви до туалету і незрозуміле відчуття страху перед сечовипусканням мене не відпускали. Близько 7 разів на рік у мене були такі симптоми, і тривали вони від 3-х днів до тижня. Кожного разу біль ставав усе різкішим, до вбиральні я заходила зі сльозами, але нікому не спадало на думку відвести мене до досвідченого лікаря. Знайома батьків сказала, що я перемерзла і повинна постійно бути в теплі, але від цього ставало все гірше. У мене потіли руки, живіт та ноги, я могла годинам лежати в ліжку, але біль внизу живота не відпускав мене. Врешті – решт, коли замість сечі я побачила кров, мене відправили в лікарню, де повідомили про хронічну форму циститу, яку довелося довго лікувати антибіотиками, – розповідає Мар’яна.

Наша героїня каже, що якби вчасно звернулася до лікаря, можливо, цистит не став би хронічним. На даний час дівчина почувається добре, уже кілька років до неї не повертається «пекуча» хвороба, але про це досі згадує з острахом. Здавалося б, уже все минулося, але ті неприємні симптоми з дівчиною залишилися надовго.

– Богдане Андрійовичу, розкажіть, що таке цистит?

– Запалення сечового міхура, яке пов’язане із розмноженням патогенної (шкідливої) мікрофлори, називаю циститом. Переважна більшість пацієнтів, які стикаються з ним, -це жінки, оскільки в прекрасної половини людства сечовидільний канал широкий та короткий, тому інфекції легше потрапити в організм і добратися до тканин сечового міхура. У чоловіків він також зустрічається, щоправда рідко, протікає захворювання практично у всіх однаково. При правильному лікуванні, діагностиці цистит має проходити без жодних ускладнень і не нагадувати про себе.

– Відомо, що цистит не помітити не можливо, але все ж таки чи буває він безсимптомним?

– Кожен організм реагує на захворювання по-різному. Для когось часті позиви до туалету та подекуди неприємні відчуття є досить терпимими, для когось – ні. Але варто зазначити, що цистит у хронічній формі проявляється такими симптомами, як: часті відвідини туалетної кімнати, це може бути кожні декілька хвилин, різкий ріжучий біль при сечовипусканні, порушення загального стану організму (підняття температури), неможливість повністю спорожнити сечовий міхур, біль стає сильнішим, коли закінчується акт сечовипускання. Коли людина хворіє циститом, сеча може бути бурого кольору, інколи з кров’янистими виділеннями.

– Які основні причини виникнення циститу?

– Як уже говорилося, що цистит – це розмноження патогенної мікрофлори, цьому сприяють багато факторів, зокрема: гінекологічні хвороби, недотримання гігієни, зниження імунітету, переохолодження, інфекції, що передаються статевим шляхом, та навіть алергії. До алергій можна віднести й гігієнічні дезодоранти чи навіть туалетний папір з ароматизаторами.

«У чоловіків вік і проблеми з простатою є частими причинами циститу»

– Відомо, що цистит – це хвороба холодної пори року, чи правильне це твердження?

– Переохолодження є тим фактором, який може спровокувати появу даного захворювання. Воно може з’явитися після перенесеного респіраторного захворювання, яке може бути в людини навіть літом, а також через алергію, про яку сказав вище. Також варто сказати, що продукти харчування (гостре або алкоголь) не провокують появи циститу, ці фактори шкідливо впливають на організм, але аж ніяк не спричиняють появу циститу.

– У народі вже звикли до твердження, що коли є цистит, то це означає, що є проблема з нирками.

– Це твердження хибне. Кристали солей, які виходять із сечею, можуть спровокувати цистит, адже ці конкременти можуть містити ту патогенну флору, яка провокує його. Але цистит не може спровокувати вихід піску або камінця з нирок. Біль при циститі і біль, коли виходить камінець, дуже різний. Із розповідей людей відомо, що пацієнти непритомніють від такого болю, і це вже ургентний стан.

– Розкажіть про цистит у чоловіків.

– У чоловіків вік і проблеми простати є частими причинами циститу. В більшості симптоми хвороби однакові, незалежно від статі. Вони в основному включають невідкладні позиви до сечовипускання, болі внизу живота або печіння при сечовипусканні. Будь-яка інфекція сечовивідних шляхів у чоловіків, включаючи цистит, вважається ускладненою. Фактори ризику розвитку циститу в чоловіків включають: похилий вік, цукровий діабет, відсутність особистої гігієни, хронічні захворювання.

– Як діагностується цистит?

– Діагноз «цистит» встановлюють на основі збору скарг та оцінки ефективності підібраної антибактеріальної терапії. Але окрім консультації, для виявлення особливостей та причин хвороби лікар може призначати: загальний аналіз сечі; УЗД органів сечовидільної системи; цистоскопію (при хронічному циститі з частими рецидивами); гінекологічний огляд.

– Як лікується цистит?

– Найлегше лікування включає в себе прийом анальгетиків, нестероїдних протизапальних засобів, можна призначити антибіотики, але тут варто брати до уваги чутливість бактерії, яка спровокувала цистит. Якщо ситуація важка, підключається суворе лікування, буває й так, що застосовуються хірургічні методи, звісно, це рідкість, але такий факт є. Дуже часто буває так, що людині здається, що вона самостійно вдома себе вилікувала, насправді ж ви просто маскуєте хворобу, знімаючи симптоми. Перша допомога при циститі – це протизапальна терапія та знеболюючі препарати, все інше лікування призначає уролог.

«Під час вагітності цистит нагадує про себе»

– Поговоримо про народну медицину. Як насправді вона впливає і чим може загрожувати «вигрівання» циститу?

– Як я уже розповідав, під час циститу температура тіла підвищується, є запалення. Тепла пляшка між ногами, про яку всі чули і яку всім радять, не знищує бактерію, яка спровокувала цистит. Вона ще більше підвищує температуру тіла. Коли людина застосовує такий метод, їй здається, що вона одужує, але це не так. Насправді їй стає легше, комфортніше ходити до туалету. На деякий час знімається больовий синдром, але вона не лікує. Не завжди тепло – це добре, тому я раджу всім звернутися до лікаря, проконсультуватися, аби собі не нашкодити.

У нас багато пацієнтів, які лікуються лише народною медициною і врешті-решт опиняються в цьому кабінеті, їхнє лікування інколи набагато жорсткіше, ніж для тих пацієнтів, які прийшли в перші дні.

– Як запобігти циститу, які є методи профілактики?

– Для початку запам’ятайте, що від нелікованого циститу до запалення нирок – один крок. Жінкам особливо потрібно пам’ятати, що під час вагітності цистит також може себе проявити, тут слід дуже обережно підходити саме до методів лікування, щоби не нашкодити плоду. У першому триместрі переважно антибактеріальна терапія не призначається, тому, аби вберегти своє здоров’я та здоров’я своєї дитини, не допускайте появи циститу до вагітності.

Жінкам варто піклуватися про своє жіноче здоров’я, старатися дотримуватись здорового способу життя, не підривати свого здоров’я статевими інфекціями, пам’ятати про імунітет та опірність організму до різного роду вірусів. Вживати достатню кількість води. Досі не можна назвати, скільки разів повинна ходити до туалету людина, але слід зауважити, що терпіти не можна, при першому позиві потрібно спорожняти сечовий міхур. Жінкам слід взяти до уваги і своє самопочуття та здоров’я у період клімаксу, проконсультуватися з лікарем. Перед статевим актом та після нього варто спорожнити сечовий міхур та прийняти душ. Для чоловіків ті ж самі поради: необхідно слідкувати за власним самопочуттям, тримати на контролі хронічні захворювання, вживати більше сезонних фрукті та овочів, дбати про свій імунітет та вчасно звертатися до лікаря.



