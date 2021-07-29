Тіло витягнули жителі села: на ставку у Тернопільській області втопився 17-річний юнак
Вчора, на свято Володимира, на Тернопільщині втопилося двоє осіб, один з них неповнолітній.
Тіло 17-річного жителя села Вербівці у місцевому ставку виявили односельці та витягнули на берег, а згодом викликали рятувальників.
За словами надзвичайників, ймовірна причина смерті підлітка – утоплення.
Остаточну причину смерті встановлять експерти та поліція.
Ще одного утопленика 1971 року народження виявили у річці Серет.
За словами свідків події, це житель села Дзвиняча, Кременецького району.
Рятувальники припускають, що чоловік втопився.
Співчуття рідним та близьким загиблих…
До слова, з початку року на Тернопільщині втопилися 22 особи, з них четверо – неповнолітні.