Тіло витягнули жителі села: на ставку у Тернопільській області втопився 17-річний юнак

Вчора, на свято Володимира, на Тернопільщині втопилося двоє осіб, один з них неповнолітній.

Тіло 17-річного жителя села Вербівці у місцевому ставку виявили односельці та витягнули на берег, а згодом викликали рятувальників.

За словами надзвичайників, ймовірна причина смерті підлітка – утоплення.

Остаточну причину смерті встановлять експерти та поліція.

Ще одного утопленика 1971 року народження виявили у річці Серет.

За словами свідків події, це житель села Дзвиняча, Кременецького району.

Рятувальники припускають, що чоловік втопився.

Співчуття рідним та близьким загиблих…

До слова, з початку року на Тернопільщині втопилися 22 особи, з них четверо – неповнолітні.