14:26 | 29.07.2021
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Тернопільщина 

Тіло витягнули жителі села: на ставку у Тернопільській області втопився 17-річний юнак

tata 0 Views Прокоментуй!
Вчора, на свято Володимира, на Тернопільщині втопилося двоє осіб, один з них неповнолітній.

Тіло 17-річного жителя села Вербівці у місцевому ставку виявили односельці та витягнули на берег, а згодом викликали рятувальників. 

За словами надзвичайників, ймовірна причина смерті підлітка – утоплення. 

Остаточну причину смерті встановлять експерти та поліція. 

Ще одного утопленика 1971 року народження виявили у річці Серет. 

За словами свідків події, це житель села Дзвиняча, Кременецького району. 

Рятувальники припускають, що чоловік втопився. 

Співчуття рідним та близьким загиблих…

До слова, з початку року на Тернопільщині втопилися 22 особи, з них четверо – неповнолітні. 

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