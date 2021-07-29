14:44 | 29.07.2021
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Тернопільщина 

У Бучачі нетверезий водій врізався в огорожу: чоловік – у реанімації

tata 0 Views Прокоментуй!
Нетверезий кермувальник спричинив ДТП у Бучачі.

Як повідомив у Facebook місцевий мешканець Роман Довбенко, чоловік ледь не збив людей, що проходили повз, а потім – врізався в огорожу.

“Водій у нетверезому стані пролетів попри молодих жіночок, які гуляли з дітьми та спричинив ДТП. Із потерпілих – сам водій, якого забрала швидка у реанімаційне відділення.

Бажаю швидкого виздоровлення, а пізніше справедливо відповісти по закону, адже постраждати могли і невинні дітки”, – йдеться у дописі.

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