Трагедія на Дністрі: одного хлопчика знайшли мертвим, пошуки іншого – тривають

На Тернопільщині знайшли мертвим одного з хлопчиків, що зник під час риболовлі на Чортківщині.

Тіло дитини виявили неподалік місця, де річка Джурин впадає в Дністер, пишуть Тернополяни. Нагадаємо, що двоє підлітків в ніч з 10 на 11 червня попливли човном рибалити на річку Дністер поблизу села Устечко і не повернулися. Ігоря Сюсяйла з Устечка, на жаль, знайшли мертвим. Петра Харука, жителя села Летяче, досі шукають. Обидва хлопчики – 2005-го року народження.