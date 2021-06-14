10:44 | 14.06.2021
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Тернопільщина 

Трагедія на Дністрі: одного хлопчика знайшли мертвим, пошуки іншого – тривають

tata 0 Views Прокоментуй!
На Тернопільщині знайшли мертвим одного з хлопчиків, що зник під час риболовлі на Чортківщині.

Тіло дитини виявили неподалік місця, де річка Джурин впадає в Дністер, пишуть Тернополяни

Нагадаємо, що двоє підлітків в ніч з 10 на 11 червня попливли човном рибалити на річку Дністер поблизу села Устечко і не повернулися.

Ігоря Сюсяйла з Устечка, на жаль, знайшли мертвим. Петра Харука, жителя села Летяче, досі шукають.

Обидва хлопчики – 2005-го року народження.

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