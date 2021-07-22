У селі Світле Коропецької громади через негоду зруйнована кам’яна дорога. Про це розповів секретар Коропецької селищної ради Дмитро Данчук, пише Суспільне.

За його словами, зливою розмило ділянку дороги довжиною півтора кілометра:

“Це дорога обласного значення Коропець-Світле. Великим водотоком, який не вміщався в нарізані водовідведення, зроблені неналежним чином фірмою, яка обслуговувала цю дорогу, вода не справлялася, зробила свій потік і зруйнувала повністю дорожнє покриття. Фактично вчора тут неможливо було проїхати, були рови глибиною пів метра-метр, але завдяки оперативній роботі фірми, яка обслуговує цю дорогу, зробили водовідведення вздовж серпантину до села і розрівняли ті ділянки дороги, які проходять по самому селі”.

Суспільне Тернопіль У селі на Тернопільщині негода зруйнувала дорогу та лінію електропередачі

Також через негоду в Світлому впала електроопора та обірвало лінію електропередачі. Через це вчора 30 будинків залишилися без світла, каже Дмитро Данчук. За його словами, сьогодні електропостачання відновили:

“Багатовікові дерева, які знаходилися вздовж дороги, біли підмиті і попадали на лінію електропередач порвали її і вирвали бетонний стовп, який впав на господарську будівлю місцевого мешканця. Дерево завдяки нашій місцевій пожежній команді було ліквідоване. Служби, які обслуговують наші лінії електропередач, знаходяться в Монастириську, їм потрібен був час, щоб заїхати, тим більше не було можливості. Вони оперативно зранку спрацювали, поставили нову бетонну опору і забезпечили електроенергією сім дворів, які були знеструмлені протягом доби”.

Суспільне Тернопіль Дмитро Данчук

У Коропецькій громаді продовжують підраховувати збитки через негоду, каже Дмитро Данчук. Члени комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій селищної ради об’їжджають села. Також завтра приїдуть представники управління капітального будівництва.