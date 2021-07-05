Земля на продаж: чого чекати та як продаватиметься на Тернопільщині

В Україні запрацював ринок землі, що зміниться для аграріїв на Тернопільщині після запровадження ринку землі. Про це розповів директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів.

За його словами, наразі купити землю зможуть лише фізичні особи. Зокрема, аграрії, які орендують землю, але можна придбати не більше 100 гектарів у одні руки, а от юридичні особи до 2024-го року придбати наділи не зможуть, пише Суспільне.

Продати землю можуть власники земельних паїв, хто отримав землю під час її роздавання. Купити землю можна від сьогодні і до 1 січня 2024 року. Купляти земельну частку можуть винятково фізичні особи, також є обмеження, а саме: максимальна територія, яку можна придбати одній особі 100 га.

“Буде контроль відповідний, якщо буде реалізація, то проходитиме перевірка нотаріусами. Вони будуть мати повний доступ до всіх реєстрів, побачивши, що є перевищення, то вони проведуть відчуження земельної ділянки”, – каже Стахів.

Для того, щоб продати землю потрібно подивитися на державний акт, а також на право власності земельної ділянки за кадастровим номером.

“Я б всім рекомендував перевіряти земельні ділянки. Це дуже просто зробити. Потрібно зайти публічну кадастрову карту, якщо є кадастровий номер. Водиться номер і висвітлюється земельна ділянка, вона буде покрита синім кольором. Це означає, що всі установчі документи є, людина в праві скористатися своїм правом на продаж. Якщо ділянка буде виділено зеленим кольором, то це означає, що людина має право, вона має старий державний акт, але немає кадастрового номера. В такому випадку людині необхідно звернутися спеціалізовану землевпорядну установу, щоб зробити всі документи і отримати кадастровий номер. Після цього людина в праві розпоряджатися своїм майном”, – розповідає Стахів.

Директор департаменту агропромислового розвитку області каже, що продаж буде проводитися виключно на аукціонних торгах:

“На сьогодні законодавчим актом встановлено чітко, що земельна ділянка виставлятиметься на аукціон. Вона продається, але не нижче нормативної грошової оцінки. Без аукціону земельну ділянку не можливо продати, щоб не було тіньового ринку. На аукціоні буде попит і пропозиція, саме вона і формує ціну. На сьогодні в нас в області мінімальна ціна реалізовується через нормативно грошову оцінку, яка складає 29 тис 35 грн за 1 га ріллі. Це середня ціна, а є і вища, а є і нижча. Я хочу звернути увагу, що дуже багато скептиків кажуть, що це за безцінь продають землю, але знову ж таки, якщо людина виставляє на торги, якщо є 2 і більше покупців, то автоматично йде спір за цю земельну ділянку, а відповідно відбувається і підняття ціни. Вважаю, що це є об’єктивний шлях для розвитку і продажу землі”.

Стахів каже, що початок розпаювання земель у 1995 році був важкий для аграріїв:

“В кожній справі є ризик, але я кажу, що потрібно було швидше започаткувати цей закон і запустити його. В області понад 200 000 га землі не оброблялися у 1995 році. Спад виробництва припав на 2005 рік, 50 відсотків валового виробництва. Для мене найбільший ризик, щоб не повторилося оце падіння. Земельна реформа повинна піти тільки вперед, зробити приватну власність, хто придбає 100 га і почне працювати на своїй землі. Ризик є тільки в одному, щоб не почалося рейдерство. Кабінет міністрів постановами передбачив, щоб цього не було. З 1 січня юридичні особи матимуть право придбати кількість землі до 10 000 га в право власності”.

Вартість земельної ділянки при продажі має бути не нижча нормативно-грошової оцінки, якщо земля зареєстрована після 2013-го року – її нормативно-грошову оцінку можна знайти на публічній кадастровій карті. Директора обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів розповів, скільки в середньому коштуватиме гектар землі на Тернопільщині:

“Нормативно-грошова оцінка в нас в області середня одного гектара – це трошки більше 29-ти тисяч гривень. Але це не означає, що вона така буде. Для прикладу можу сказати, ми викупляли для державних потреб земельні частки, паї – вартість 1 гектара складає понад 100 тисяч”.

Мораторій на продаж землі діяв в Україні з 2001-го року. Скасували його торік. Про це розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів.

З 1 липня придбати землю сільгоспризначення зможуть лише українці, які є фізичними особами. Загальна площа придбаного має становити до 100 гектарів. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають і юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тис. гектарів землі. Питання купівлі землі іноземцями вирішуватиметься на референдумі. Та незважаючи на його рішення, придбати землю іноземці зможуть лише за 50 км від держкордону України.

Придбати землю можуть:

з 1-го липня 2021 – фізичні особи (українці) – до 100 га;

з 1-го січня 2024 – юридичні особи (українці) – до 10 000 га;

Іноземці – за рішенням референдуму.

Не зможуть купити українську землю: компанії, власниками яких є громадяни Росії, а також будь-які іноземні державні компанії. Не продадуть наділів ні офшорним фірмам, ні бенефіціарам, яких неможливо встановити. Заборона стосується й фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями чи є членами терористичних організацій. Землі державної та комунальної власності, окупованих територій Луганської, Донецької областей та Криму не продаються.

Придбати землю не можуть:

росіяни;

іноземні держави;

офшорні компанії;

невідомий бенефіціар;

особи під санкціям;

терористи.

Не продається земля:

державна;

комунальна;

окупована.

Згідно з законом, першочергове право купити землю мають орендарі, які користуються нею з 2010 року чи довше. Уряд затвердив перелік документів, які мусить перевірити нотаріус.

“Нотаріус робить перевірку на обтяження земельної ділянки, чи є він дійсно орендар цієї земельної ділянки, договірна ціна, безготівковий розрахунок, вона не може бути меншою, ніж нормативно грошова оцінка і за домовленістю сторін відбувається угода переходу права”, – каже експерт громадської спілки Центру розвитку земельних правовідносин в Україні Дмитро Бабак.

Земельний фонд Тернопільської області в загальному складає 1 млн 46 тис га, ріллі 856 тис га. Певна частина земель надана для ведення сільськогосподарського виробництва. В оренді знаходиться понад 550 000 га.