У чортківських школах закуплять нового обладнання на мільйон гривень

Чортківська громада виграла 1 мільйон гривень в рамках проєкту «Подолання цифрової освітньої нерівності».

Відтак, сучасними електронними освітніми ресурсами забезпечать вісім кабінетів початкової освіти та чотири кабінети математики. Загальна вартість обладнання кабінетів сучасними електронними освітніми ресурсами становить 1 000 000 гривень, повідомляють в міськраді.

Як зазначила начальниця управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради Людмила Поліщук, найближчим часом буде остаточно визначено, у яких саме школах громади з’являться сучасні освітні ресурси, але що стосується кабінетів математики, то вони будуть у школах, де поглиблено вивчатимуть цей предмет – ЗОШ №5 та №7 у Чорткові та Білівській ЗОШ.

Сертифікат на техніку отримав міський голова Чорткова Володимир Шматько. Цей проект реалізується Асоціацією міст України та громадською організацією «Центр освітніх реформ Наші діти».