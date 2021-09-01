У чортківських школах закуплять нового обладнання на мільйон гривень
Відтак, сучасними електронними освітніми ресурсами забезпечать вісім кабінетів початкової освіти та чотири кабінети математики. Загальна вартість обладнання кабінетів сучасними електронними освітніми ресурсами становить 1 000 000 гривень, повідомляють в міськраді.
Як зазначила начальниця управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради Людмила Поліщук, найближчим часом буде остаточно визначено, у яких саме школах громади з’являться сучасні освітні ресурси, але що стосується кабінетів математики, то вони будуть у школах, де поглиблено вивчатимуть цей предмет – ЗОШ №5 та №7 у Чорткові та Білівській ЗОШ.
Сертифікат на техніку отримав міський голова Чорткова Володимир Шматько. Цей проект реалізується Асоціацією міст України та громадською організацією «Центр освітніх реформ Наші діти».