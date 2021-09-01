Тернопільський музей отримав книжки про українську діаспору

Члени Тернопільського осередку Спілки Української Молоді передали книжки музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Про це повідомив директор музею Євген Філь, пише Суспільне.

За його словами, музейний фонд поповнили україномовними виданнями, у яких ідеться про життя української діаспори. Це художні твори, книжки ідеологічного спрямування, виховницькі збірки, календарі-щорічники, періодика, тогочасна релігійна література.

«Опрацювання цих книжок дозволяє відчути дух тієї епохи та пересвідчитися, наскільки глибоким був зв’язок з Україною тих її синів і доньок, які в силу різних обставин були змушені покинути рідний край та емігрувати», – каже працівник музею Сергій Волянюк.

Як повідомив сумівець Юрій Заруцький, до музею передали майже 200 книжок. Найстаріше з видань датоване 1923 роком. Серед переданих книжок найбільше тих, які надрукували у 1946-1947 роках.

Окрім книжок, сумівці передали музею також примірники поштових марок, які Спілка Української Молоді випускала у діаспорі.