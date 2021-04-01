Проміжні місцеві вибори не відбулися не тільки на Донеччині і Івано-Франківщині, але й на Тернопільщині

На неділю, 28 березня, в Тернопільській області було призначено проміжні вибори депутатів сільських рад у Великогаївській, Васильковецькій та Великодедеркальській сільських громадах, а повторні місцеві вибори лише у Великодедеркальській сільській громаді. За результатами проведених виборів у перших двох громадах мало бути обрано по одному депутату і лише у Великодедеркальській громаді – 2 депутата, відповідно у двох багатомандатних виборчих округах на проміжних та повторних виборах депутатів. Про це свідчить інформація на сайті Центральної виборчої комісії.

Ситуацію із проведенням проміжних і повторних виборів у Тернопільській області проаналізували аналітики Центру суспільних досліджень “ПОЛІС”

Зокрема, у Великогаївській сільській громаді Тернопільського району проміжні вибори відбувались у багатомандатному виборчому окрузі №7 (села Скоморохи, Теофілівка, Прошова та Смолянка). Для участі у виборах зареєструвалось четверо кандидатів, троє із яких були само висуванцями, а один кандидат балотувався від місцевої організації політичної партії “Європейська солідарність”. Всі четверо кандидатів – чоловіки. Згідно оприлюдненого протоколу Великогаївської сільської виборчої комісії про результати виборів депутата у даному окрузі, який оприлюднений на сайті громади, участь в голосуванні взяло 476 виборців із 1210 зареєстрованих у списку виборців. Явка виборців склала 39,3%. На даних виборах найбільшу кількість голосів виборців у даному окрузі отримав кандидат в депутати Остапів Роман Богданович, за якого проголосувало 213 виборців або 44,75% від тих, хто взяв участь в голосуванні.

Для участі у проміжних місцевих виборах у багатомандатному виборчому окрузі №3 (село Нижбірок) Васильковецької сільської громади Чортківського району було зареєстровано два кандидати – Ващишин Ігор Романович (суб’єкт висування – Тернопільська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність») та самовисуванка Стадник Марія Ігорівна. Згідно протоколу Васильковецької ТВК про результати голосування з виборів депутата Васильковецької сільської ради у БВО №3, який був оприлюднений на сайті ЦВК , у голосуванні взяли участь 336 виборів із 904 виборців, які були включені до списку виборців, тобто явка виборців склала 37%. Згідно даних оприлюдненого протоколу, найбільшу кількість голосів виборців на даному багатомандатному окрузі отримала кандидатка в депутати, самовисуванка – Стадник Марія Ігорівна, за яку проголосувало 330 виборців із 336-ти (або 98,21%), які взяли участь у голосуванні.

А ось проміжні вибори у Великодедеркальській сільській громаді Кременецького району у багатомандатному виборчому окрузі №6 (села Темногайці, Матвіївці, Гриньківці, орієнтовна кількість виборців, згідно інформації на сайті ЦВК – 1027) та повторні місцеві вибори у багатомандатному виборчому окрузі №2 (село Великі Загайці, орієнтовна кількість виборців, за даними сайту ЦВК – 819 ) не відбулись. Варто зазначити, що повторні вибори у цій громаді мали ще відбутись 31 січня 2021 року. Однак згідно оприлюдненої постанови №1 Великодедеркальської сільської виборчої комісії від 31 січня 2021 року «Про визнання повторних виборів депутата Великодедеркальської сільської ради Кременецького району Тернопільської області у багатомандатному виборчому окрузі №2 такими що не відбулися» відомо, що такі вибори не відбулись через відмову у виділенні коштів на проведення повторних виборів згідно рішення Великодедеркальської сільської ради від 24 грудня 2020 року. А також через те, що станом на день голосування у виборчому бюлетені не залишилось жодного кандидата у депутати та не було організовано і проведено голосування у день голосування відповідно до Виборчого кодексу на всіх виборчих дільницях у відповідному багатомандатному виборчому окрузі. А постановою №2 Великодедеркальської сільської виборчої комісії від 31 січня 2021 року було призначено повторні вибори у цьому ж окрузі на 28 березня 2021 року.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик: “За нашою інформацією, коштів на проведення проміжних та повторних місцевих виборів депутатів у двох багатомандатних виборчих округів, які були призначені згідно постанови Великодедеркальської сільської виборчої комісії на 28 березня цього року також не було виділено Великодедеркальською сільською радою. Тому повторні та проміжні місцеві вибори у двох багатомандатних виборчих округах Великодедеркальської сільської громади Кременецького району також не відбулись. Варто зазначити, що згідно статті 209 Виборчого кодексу України, витрати на підготовку і проведення проміжних і повторних виборів здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Для їх організації та проведення, згідно отриманої інформації, потрібно було виділити близько 400 тисяч гривень з бюджету громади, однак цього не відбулось.”

“З іншої сторони необрання двох депутатів у вищезазначених багатомандатних виборчих округах призводить до фактичного обмеження представництва інтересів майже 2 тисяч виборців, які територіально входять до даних округів, у вищезгаданій сільській раді громади” – зазначає Ігор Процик.

Нагадаємо, що згідно частини четвертої статті 194 Виборчого кодексу України – повторні місцеві вибори призначаються територіальною виборчою комісією у разі визнання відповідних місцевих виборів такими, що не відбулися, в порядку, встановленому Виборчим Кодексом. Підстави для визнання місцевих виборів такими, що не відбулися, та призначення повторних виборів визначені у статті 280 Кодексу.

Зокрема в даному випадку це, якщо:

1) до виборчого бюлетеня для голосування в день виборів або в день повторного голосування на виборах депутатів в багатомандатному виборчому окрузі, було включено лише одного кандидата, і кількість голосів виборців, поданих на його підтримку, становить не більше 50 відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;

2) за результатами виборів депутатів в багатомандатному виборчому окрузі залишилися вакантні депутатські мандати (кількість осіб, обраних депутатами в багатомандатному окрузі, є меншою, ніж кількість мандатів, які розподілялися в цьому окрузі). Повторні вибори у такому окрузі призначаються з кількістю мандатів, які залишилися вакантними;

4) станом на день голосування у виборчому бюлетені не залишилося жодного кандидата у депутати;

5) голосування у день голосування (день повторного голосування) було визнано недійсним або не було організовано і проведено відповідно до цього Кодексу на всіх виборчих дільницях відповідного виборчого округу;

6) особа після її обрання не набула депутатського мандата, у порядку, встановленому цим Кодексом, з підстав, зазначених у пунктах 3-6 частини першої та частині четвертій статті 231 цього Кодексу;

А згідно частини 5 статті 194 ВКУ проміжні вибори депутата сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) призначаються у відповідному багатомандатному окрузі у зв’язку з достроковим припиненням повноважень депутата відповідної ради, обраного у цьому окрузі. При призначенні виборів територіальна виборча комісія визначає кількість депутатських мандатів, які будуть розподілятися на таких виборах в багатомандатному виборчому окрузі.