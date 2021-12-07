У громаді на Тернопільщині заборонили продаж алкоголю

У Білецькій громаді заборонили продаж алкоголю у нічний час. Спиртне не можна буде продавати з 22 до 8 години. Про це розповів секретар сільської ради Віталій Когут, пише Суспільне.

За його словами, обмеження не стосується ресторанів, кафе і барів. Таке рішення депутати прийняли на сесії сільської ради. “За” проголосували 16 з 17 депутатів.

Рейди щодо дотримання обмежень контролюватиме дільничний інспектор, каже Віталій Когут. Житель села Біла Василь Шойда розповів, що думає про це рішення:

“Добре, що обмежують, будуть менше вживати алкоголь, відповідно довше жити, менше буде захворювань, менше буде ДТП”.