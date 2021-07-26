У Коропці директор з колегами подали в суд, щоб скасувати створення опорної школи

Директор з селища Коропець та його колеги уже вдруге подали в суд, щоб скасувати рішення про створення опорної школи.

Дану інформацію повідомили у групі Коропець Інфо.

“Тернопільський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі №500/3953/21 за позовом директора Кропецької ЗОШ Лукасевич В.М, заступника Яцини Н.З, заступника Маряш Л.М., педпрацівників Маряш М.Д., Мельничук Г.С. Позивачі просять суд: визнати протиправними та скасувати рішення “Про створення опорного закладу освіти”, визнати протиправними та скасувати рішення “Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Опорного закладу “Коропецька ЗОШ 1-3 ступенів ім. М.Каганця”, – йдеться у повідомленні групи.

І насправді директор та його колеги переживають не за дітей, а за власні кишені, точніше заробітню плату.

Як йдеться у дописі, в той час, коли Тимків М.Я, голова Коропецької селищної ради – нараховано за червень 12 тис. 217, 92 сума до видачі після стягнень 9 тис. 835,43 грн. Отримано січень-червень 58 тис 135 грн за півроку.

То – директор Коропецької ЗОШ: нараховано за травень – 20 тис. 882, 18 грн., за червень 53 тис. 937, 08 грн. За січень-червень 103 тис. 021, 56 грн.

І аналогічна ж ситуація з іншими : Дрозд С.В. – заступник сел. голови. Нараховано за червень 11 тис 117,92 грн. Сума до видачі після стягнень 8 тис 949,93 грн.

В той час як – заступник директора Коропецької ЗОШ: нараховано за травень – 24 тис. 650, 37 грн., за червень 51 тис. 165, 22 грн. Разом за січень-червень 96 тис. 439.62 грн.

“Позивачі відкрито заявляють про те, що не бажають Опорного закладу, розуміючи, що його директор призначається ТІЛЬКИ на конкурсній основі, а розподіл навантаження ведеться прозоро. Водночас замість того, щоб взяти участь у конкурсі – оскаржують створення опорного закладу, оскаржують сам конкурс”, – пишуть на сторінці Коропець Інфо.

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