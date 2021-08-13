У лікарні помер хлопчик з рідкісною групою крові, для якого шукали донорів

Помер хлопчик Іван, у якого була рідкісна група крові і нещодавно для якого шукали донорів.

Дитина була у важкому стані і потребувала допомоги, пише 0352.ua. У хлопчика був дуже низький гемоглобін, який постійно падав, а крові ІІІ групи з негативним резусом небуло.

Про те, що цієї ночі Іван помер, повідомила Тетяна Титович Facebook-спільноті “Допомога від щирого серця”.

“Дякуємо всім хто відгукнувся,всім хто переймався станом Іванка,та нажаль вночі його життя обірвалось…Тепер він буде у небі. Вічна пам’ять тобі дитино!!”, – написла жінка.