03:33 | 15.08.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

У лікарні помер хлопчик з рідкісною групою крові, для якого шукали донорів

tata 0 Views Прокоментуй!

Помер хлопчик Іван, у якого була рідкісна група крові і нещодавно для якого шукали донорів.

Дитина була у важкому стані і потребувала допомоги, пише 0352.ua. У хлопчика був дуже низький гемоглобін, який постійно падав, а крові ІІІ групи з негативним резусом небуло.

Про те, що цієї ночі Іван помер, повідомила Тетяна Титович Facebook-спільноті “Допомога від щирого серця”.

“Дякуємо всім хто відгукнувся,всім хто переймався станом Іванка,та нажаль вночі його життя обірвалось…Тепер він буде у небі. Вічна пам’ять тобі дитино!!”, – написла жінка.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *