Гасили дев’ять вогнеборців на чотирьох автомобілях: у тернопільській багатоповерхівці сталася пожежа (фото)

12 серпня по обіді до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на шостому поверсі 9-поверхового багатоквартирного житлового будинку на вулиці Лучаківського у Тернополі.

Завдяки злагодженим діям рятувальників пожежу швидко вдалося ліквідувати.

Вогнем знищено ванну, речі домашнього вжитку на площі 2 м. кв., пошкоджено облицювання стін житлової квартири.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 9 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.