15:01 | 2.08.2021
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Тернопільщина 

У річці Збруч на Тернопільщині знайшли тіло молодого чоловіка

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У селі Збручанське Мельниця-Подільської громади, що на Чортківщині, втопився чоловік.

Тіло 23-річного односельця побачили у річці Збруч місцеві жителі. Люди витягнули його на берег. Хлопець був без ознак життя.

Як розповіли в обласному управлінні ДСНС, причина загибелі – необережне поводження на воді.

Довідково. З початку року у водоймах Тернопільської області втопились 23 людини, 4 з них були неповнолітніми.

Рятувальники кажуть: у більшості випадків люди гинуть через власну необережність та просять мешканців краю, вирушаючи купатися, бути відповідальними та обережними.

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