На Тернопільщині люди відновлюють дахи будинків, які пошкодив вітер

У Заліщиках люди відновлюють дахи будинків, які пошкодив вітер під час зливи. Про це Суспільному розповіла місцева жителька Тетяна Ружицька.

За її словами, на перекриття свого будинку вже витратила понад 10 тисяч гривень. Якою буде загальна вартість ремонту поки не знає.

Міський голова Заліщиків Іван Дрозд розповів, щоб відремонтувати дахи, потрібно 800 тисяч гривень. Сьогодні на засіданні міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішуватиме, скільки коштів на це виділять з міського бюджету.

Нагадаємо, 28 липня під час зливи вітер у Заліщиках повалив близько 40 дерева, а також зніс дахи з 2 будинків. Загалом сума збитків, яких завдала негода, 2 мільйони гривень. Про це розповів Іван Дрозд.