На одній вулиці в Тернополі обмежать рух

Рух вулицею Степана Качали буде обмежено у зв’язку з ліквідацією пориву трубопроводів теплоносія поблизу будинку # 1. У зв’язку із цим передбачений проїзд через вулицю Івана Франка, вулицю Чорновола та бульвар Шевченка.

Тернопільська міська рада інформує, що з виконанням даних робіт буде призупинене постачання гарячої води до будинків, які обслуговує котельня на вулиці Франка, 16.

Гаряча вода не подаватиметься за такими адресами:

За Рудкою 1,14

Кpушельницької 1,1а

Котляpевського 1

Білецька 16

Бpоваpна 21

Нечая 4

Кульчицької 7

Руська 33,37

Замкова, 8

Ремонтні роботи планують завершити 03 серпня 2021 року до 16.00 год. До цього ж часу триватиме також і перекриття вулиці для проведення аварійно-відновлювальних робіт.