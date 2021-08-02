На одній вулиці в Тернополі обмежать рух
Рух вулицею Степана Качали буде обмежено у зв’язку з ліквідацією пориву трубопроводів теплоносія поблизу будинку # 1. У зв’язку із цим передбачений проїзд через вулицю Івана Франка, вулицю Чорновола та бульвар Шевченка.
Тернопільська міська рада інформує, що з виконанням даних робіт буде призупинене постачання гарячої води до будинків, які обслуговує котельня на вулиці Франка, 16.
Гаряча вода не подаватиметься за такими адресами:
- За Рудкою 1,14
- Кpушельницької 1,1а
- Котляpевського 1
- Білецька 16
- Бpоваpна 21
- Нечая 4
- Кульчицької 7
- Руська 33,37
- Замкова, 8
Ремонтні роботи планують завершити 03 серпня 2021 року до 16.00 год. До цього ж часу триватиме також і перекриття вулиці для проведення аварійно-відновлювальних робіт.