14:27 | 2.08.2021
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Тернопільщина 

На одній вулиці в Тернополі обмежать рух

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Рух вулицею Степана Качали буде обмежено у зв’язку з ліквідацією пориву трубопроводів теплоносія поблизу будинку # 1. У зв’язку із цим передбачений проїзд через вулицю Івана Франка, вулицю Чорновола та бульвар Шевченка.

Тернопільська міська рада інформує, що з виконанням даних робіт буде призупинене постачання гарячої води до будинків, які обслуговує котельня на вулиці Франка, 16.

Гаряча вода не подаватиметься за такими адресами:
  • За Рудкою 1,14
  • Кpушельницької 1,1а
  • Котляpевського 1
  • Білецька 16
  • Бpоваpна 21
  • Нечая 4
  • Кульчицької 7
  • Руська 33,37
  • Замкова, 8

Ремонтні роботи планують завершити 03 серпня 2021 року до 16.00 год. До цього ж часу триватиме також і перекриття вулиці для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

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