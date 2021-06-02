П’ять ділянок, будинок і недобудований будинок та дві іномарки: що ще задекларувала начальниця фінуправління Тернополя

Начальниця фінансового управління Тернопільської міської ради Надія Павлівна Кучер у своїй декларації про доходи та майновий стан за 2020 рік задекларувала чимало рухомих та нерухомих об’єктів. Що найцікавіше, всі вони є власністю її доньки Валентини.

На доньку чиновниці оформлений житловий будинок у Тернополі площею 335 кв. м. Також родина Кучерів у Файному місті в ТІС «Бригада» зводить зблокований житловий будинок площею 210 кв. м, котрий поки що не зданий в експлуатацію.

Має сімейство Кучерів п’ять земельних ділянок – три в Тернополі і дві у приміських Байківцях. Три земельних ділянки у Тернополі мають площі 264, 213 та 163 кв. м, ще дві земельних ділянки площею 2500 і 300 кв. м знаходяться в Байківцях. Всі вони теж є власністю Валентини Кучер.

Також у власності доньки начальниці фінуправління є дві іномарки: BMW I3 2014 року випуску та «МERCEDES BENZ 250» (1992 р.в.). Перший автомобіль придбаний у 2019 році за 393 тис. 191 грн., ціна другого у декларації не вказана.

Також донька Надії Кучер є власницею 255 акцій ВАТ «Тернопільвтормет», а ще вона володіє 25 відсотками від загального капіталу у товаристві з обмеженою відповідальністю «АТК Еталон Сервіс».

Працюючи у муніципалітеті Надія Кучер у 2020 році заробила 413 тис. 387 грн. або майже по 35 тисяч щомісяця. Також Надія Павлівна отримала 90 тис. 515 грн. пенсії. Донька Валентина, яка теж трудиться у мерії, заробила 188 тис. 905 грн. Ще 13 тис. 760 грн. вона отримала у вигляді соціальних виплат по догляду за дитиною.

Заощадження родина Кучерів зберігає, як у готівці, так і на банківських рахунках. Надія Кучер у готівці має 370 тисяч гривень, а її донька Валентина – 94 тисячі. Надія Павлівна зберігає в банку 75 тис. 803 грн., а пані Валентина – близько 47 тисяч гривень.

Нагадаємо, пані Надія майже 40(!) років трудиться у фінансовому управлінні Тернопільської міської ради. На роботу у мерію жінка прийшла в далекому 1981 році. Останні десять років (з січня 2011-го) Надія Кучер очолює фінансове управління.