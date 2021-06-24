У Скалаті б’ють на сполох через посіви борщівника

Поблизу ставка у Скалаті масово росте борщівник Сосновського.

Рослина отруйна і після контакту з нею, особливо в сонячні дні, на шкірі може з’явитися сильний опік 1-3 ступеню.

«Особлива небезпека полягає в тому, що доторк до рослини спочатку не викликає в людини ніяких неприємних відчуттів, а опіки з’являються на уражених ділянках тіла через 1-2 дні, розвиваючись поступово під впливом сонячного ультрафіолету. Місця уражень важко гояться, загострюються прояви інших шкірних захворювань. Не торкайтесь до оманливо м’якого листя борщівника Сосновського оголеними руками! Не дозволяйте дітям зривати листя борщівника чи бавитись ним улітку», – пояснив Viktor Feskiv.