У Підволочиську відгримів фестиваль зеленого борщу

20 червня вперше у Підволочиській громаді відбулося святкування мистецько-кулінарного фестивалю «ЗеленFEST».

Традиційне свято – фестиваль зеленого борщу, переросло у фестиваль. Минулого року він проводився онлайн, цьогоріч – за участю чисельних мешканців громади та гостей.

Святкування відбулося на Трійцю. Більшість заходів проходять на центральному майдані Підволочиська. Було встановлено сцену, різні атракціони на радість дітям, вився запашний димок від мангалів зі шашликами. Одним словом, було все, за чим скучили стомлені карантином люди.

Старости змагалися у стрільбі з пневматичної гвинтівки

Свято розпочалося ще задовго до його офіційного відкриття на стадіоні «Колос». Тут проходили змагання фізкультурників громади з нагоди Дня Підволочиська. Змагалися любителі гри у шахи, великого тенісу, показали свою силу гирьовики, цікавою була гра пляжних волейболістів, а у перетягуванні каната довго не можна було визначити переможців, настільки впертою була боротьба сильних чоловіків. Старости сіл традиційно змагалися у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Всього у змаганнях взяли участь понад сто спортсменів із майже всіх населених пунктів громади. У командному заліку за сумою балів перше місце отримав Підволочиськ, друге – Богданівка, третє – Кам’янки.

«Дівчата у віночках вбирали дівчинку-Куста у все зелене»

А тим часом головний майдан селища вже вирував багатолюддям й очікував урочистого відкриття свята. У великих казанах господинь Підволочиського професійного ліцею, відділення Галущинецького територіального центру та гостей із Західноукраїнського національного університету домлівав зелений борщ – основна страва цього дня і свята.

Дійство розпочалося рівно о шостій вечора, коли спала спека і повіяло приємною прохолодою. На сцені гарний танець «Веснянка» виконав хореографічний колектив «Пролісок», а перед сценою відбувається красиве містично-обрядове дійство — свято Куста. Дівчата у віночках вбирають дівчинку-Куста у все зелене, співаючи давні пісні із фольклору наших бабусь і прабабусь.

Ведуча свята Віра Лозинська відзначила, що у дійстві «Зелена клечальна неділя» взяли участь: народний аматорський ансамбль танцю «Пролісок» будинку культури – балетмейстер Катерина Олійник; фольклорний колектив будинку культури села Качанівка – керівник Наталія Челень; народний аматорський вокальний ансамбль будинку культури – керівник Діана Поп’як, солісти Ганна Занько та Зоряна Кравчук; солістка народного аматорського ансамблю танцю «Пролісок» Наталія Федун.

Святковий концерт розпочався чудовим виконанням композиції «Пастушок» аматорським інструментальним ансамблем Підволочиського БК – керівник Любомир Рокецький.

Пісню «Ой на Івана Купала» виконало тріо у складі Марії Жоровлі, Діани Поп’як, Катерини Олійник. Чоловічий квартет БК потішив глядачів піснею «Розшумілися гаї черешневі», а Надія Москалик виконала щемливу пісню «Село моє, село». Іскристу народну пісню «Ой чорна я си чорна» виконали Діана Поп’як, Людмила Петручок та Іван Реєнт.

Багато щасливих і веселих хвилин подарував глядачам фольклорний ансамбль «Бабоньки, вперед!» із Чернилівки – керівник Ірина Поточняк. Пісню «Струмочок» виконали Діана Поп’як та Іван Реєнт. Нікого не залишила байдужим жартівлива композиція «Дієта», яку запропонували підволочисьцям «Супранівські коліжанки». Була на святі і «Пісня про борщ», яку виконали Леся та Анна Сеньків з Іванівки, і «Гімн про борщ» у виконанні Зеновії Ксенич. А також пісня «Лелія», яку виконала Соломія Гавришко.

Народний аматорський жіночий ансамбль під керівництвом Ростислава Хемія порадував чудовою піснею «Відлітали журавлі».

Дмитро Стахурський італійською виконав «О sole mio». Колектив бального танцю «Фієста» показав гарний танець «Ча-ча-ча». Іван Реєнт заспівав «А вогонь горить», Зеновія Ксенич – пісню «Вільна», Тетяна Лук’янцева – «За тобою», Марія Жоровля – «Не відступай», «Закохана» – Анна Сеньків, «Руку дай» – Роман Федун.

«Усі готували зелений борщ, проте кожен за своїм оригінальним рецептом і кожен був по-своєму смачним»

У приємних клопотах пройшов день у селищного голови Віталія Геннадійовича Дацка. Йому треба було встигнути всюди побувати і гостей свята зустріти, а потім провести. Почався день зі святкової Літургії у Свято-Троїцькому соборі, де Віталій Геннадійович взяв участь у церемонії освячення і закладання першого каменя господарських будівель, які зводяться біля храму. Також побував на стадіоні, де привітав спортсменів та вручив переможцям нагороди.

Під час концерту виступив зі щирим привітанням до підволочисьців, вручив нагороди та призи, які виготовила майстриня-кравчиня Підволочиського професійного ліцею Ганна Миколаївна Трачук, та сувеніри від Підволочиського центру дитячої та юнацької творчості.

Віталій Геннадійович щиро подякував усім, хто долучився до проведення свята, яке вдалося, а потім вручив кухарям Західноукраїнського національного університету, Галущинського стаціонарного відділення Галині Коваль, а також представникам професійного ліцею Лідії Перчишин, Ярославі Дацюк, Марії Крикливій грамоти, фартушки і статуетку «ЗеленFEST».

– Усі вони готували основну страву свята – зелений борщ, проте кожен за своїм оригінальним рецептом і кожен був по-своєму смачним, – сказав Віталій Дацко.

Студенти Західноукраїнського національного університету дали чудову концертну програму, яка дуже запам’яталася нашим жителям та гостям, а після цього свою творчість подарував Заслужений артист України Святослав Край із дочкою Христиною. Глядачі бурхливими оплесками зустріли артиста. Святкова дискотека завершила святкування.

ЦЕ ЦІКАВО

Традиційно на Зелені свята на Підволочищині готують зелені борщі

Здавна варили щавлевий, зелений або весняний борщ із молодим щавлем, кропивою, лободою, листям городнього буряка, засмачуючи круто звареним яйцем і сметаною. Так само, як і червоний, зелений борщ у піст готувався без сала і м’яса, на олії, з грибами та рибою. А холодний борщ готували влітку. Молодий городній буряк різали соломкою, із молодим листям, заправляли квасом чи сироваткою, додавали зелень петрушки, кропу, часнику, цибулі, круто зварене яйце. Їли охолодженим, нерідко з вареною картоплею замість хліба. Про густий борщ говорили: « Густий , аж хвилі встають!», а за рідкий – «Хрущі – в борщі, а жаба – в юшці!» та ін.

Традиція приготування борщів:

Борщ із м’ясом і шкварками

Інгредієнти: курячий бульйон, картопля, щавель, кропива, морква, цибуля, яйця, сало, сметана, зелень.

У киплячу воду кладемо м’ясо курки, через 15 хвилин – картоплю, солимо за смаком. Коли зготується, додаємо кропиву, щавель, заправку з попередньо тушкованої моркви, цибулі. Далі додаємо курячі яйця, сало, прожарене до шкварок, посічена зелень петрушки, кропу, цибулі. Окремо в соуснику подається до столу сметана.

Борщ, приготований на ребрах

Інгредієнти: свині ребра, картопля, щавель, морква, цибуля, яйця, сметана, зелень петрушки, спеції.

У киплячу воду кладемо свині ребра, через пів години додаємо порізану кубиками картоплю, солимо, перчимо за смаком. Коли зготується, додається щавель, заправка з попередньо тушкованої моркви, цибулі, сметана, курячі яйця дрібно порізані. Зелень кидаємо безпосередньо в тарілку перед подачею.

Зелений борщ з грибами

Інгредієнти: куряче філе, гриби, картопля, щавель, морква, цибуля, яйця, зелень, сметана, спеції.

У киплячу воду кладемо картоплю, коли закипить, додаємо тушковане куряче філе та гриби з овочами (морква, цибуля). Коли зготується картопля, додаємо щавель, порізані яйця, зелень петрушки, кропу та цибулі. Доводимо страву до смаку, додаючи спеції.

Зелений борщ «По-сімейному»

Інгредієнти: свинина, картопля, щавель, морква, цибуля, яйця, зелень, сметана, спеції.

У киплячу воду кладемо свинину, варимо до готовності, додаємо порізані картоплю та моркву. Доводимо до готовності, додаємо спеції, щавель, зелень. Із круто зварених курячих яєць вибираємо жовток та перетираємо його зі сметаною. Білок дрібно ріжемо та додаємо його до страви. У кінці приготування додаємо перетертий жовток зі сметаною.

Інформація надана Інгою Василівною Бабій, начальником відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Підволочиської селищної ради



