15:30 | 14.01.2022
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Тернопільщина 

У Тернопільській області дерево вбило 35-річного лісоруба: подробиці

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Чоловік був досвідченим лісорубом.

У с. Більче-Золоте Тернопільської області під час рубки дерев загинув 35-річний лісоруб. На чоловіка впав стовбур. 

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області. 

За даними поліції, трагедія сталась під час планового вирубування дерев. На 35-річного лісоруба випадково впало дерево. Від отриманих травм чоловік загинув на місці трагедії. 

Правоохоронці встановили, що чоловік працював у лісовому господарстві. Він був досвідченим лісорубом.

У поліції відкрили провадження частиною 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування. 

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