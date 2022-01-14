У Тернопільській області дерево вбило 35-річного лісоруба: подробиці

Чоловік був досвідченим лісорубом.

У с. Більче-Золоте Тернопільської області під час рубки дерев загинув 35-річний лісоруб. На чоловіка впав стовбур.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

За даними поліції, трагедія сталась під час планового вирубування дерев. На 35-річного лісоруба випадково впало дерево. Від отриманих травм чоловік загинув на місці трагедії.

Правоохоронці встановили, що чоловік працював у лісовому господарстві. Він був досвідченим лісорубом.

У поліції відкрили провадження частиною 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.