15:01 | 14.01.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі чоловік упав на огорожу і проштрикнув собі око

tata 0 Views Прокоментуй!
Нещасний випадок у Тернополі — чоловік покалічився серед білого дня.

Трафунок стався 12 січня близько 15.30 год. на вул. Протасевича.

«Бригада швидкої виїжджала до 57-річного пацієнта. За словами перехожих, чоловік спіткнувся на вулиці, упав на огорожу біля будинку й травмував око», — інформують в Центрі ЕМД Тернопільщини.

Із проникаючою травмою лівого ока, після зупинення кровотечі й надання меддопомоги,  пацієнта доставлено в очний травмопункт Тернополя.

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