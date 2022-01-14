У Тернополі чоловік упав на огорожу і проштрикнув собі око

Нещасний випадок у Тернополі — чоловік покалічився серед білого дня.

Трафунок стався 12 січня близько 15.30 год. на вул. Протасевича.

«Бригада швидкої виїжджала до 57-річного пацієнта. За словами перехожих, чоловік спіткнувся на вулиці, упав на огорожу біля будинку й травмував око», — інформують в Центрі ЕМД Тернопільщини.

Із проникаючою травмою лівого ока, після зупинення кровотечі й надання меддопомоги, пацієнта доставлено в очний травмопункт Тернополя.