У Тернопільському музеї представили масштабну виставку

Виставку, де представлена понад сотня робіт у різних видах ремесел, урочисто відкрили в Тернопільському обласному художньому музеї. Долучились до такої виставки 40 майстрів із нашої області. Вони є учасниками Тернопільського обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України, пише ІНТБ.

У музеї відзначили, що такі виставки для них є традиційними. Проте щороку майстри дивують своєю творчістю і креативом.

За словами заступниці директора Тернопільського обласного художнього музею Ольги Ваврик, це вже шоста виставка, яку провели у закладі. Започаткували традицію таких експозицій 2008 року. На час карантину у музеї щодо таких подій була вимушена пауза, тому майстри і відвідувачі скучили за багатством народної творчості.

Триватиме виставка робіт майстрів Тернопільщини до 20 жовтня. А опісля у Обласному художньому музеї планують показати експозицію картин одного із тернопільських художників.