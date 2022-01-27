17:40 | 27.01.2022
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Тернопільщина 

У Тернополі чоловік тероризує свою колишню дружину

tata 0 Views Прокоментуй!

Про це повідомили в обласній поліції. 

Поліцейські встановили, що подружжя офіційно розлучені, проте продовжують проживати в одній квартирі. 58-річний чоловік постійно ображає колишню дружину. Упродовж останніх місяців поліцейські декілька разів складали на чоловіка протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) КУпАП. Також щодо нього було винесено термінові заборонні приписи, які передбачали заборону в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. 

Та заходи адмінвпливу не виправили ситуації, тепер щодо 58-річного кривдника поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до двох років позбавлення волі.

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