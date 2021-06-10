Тернополянка Ореста Дешева подорожує зі своїм котом. Жінка працює бухгалтеркою, мандри – її захоплення. Під час подорожей вона носить кота Кефіра у рюкзаку для походів.

За словами Орести, кіт Кефір – породи “британець”. Його вага – 4,8 кілограма, йому 2 роки, пише Суспільне.

“Котик з’явився у нашій сім’ї у 2019 році, його привезли з Хмельницького. Це був подарунок одногрупниці моєї дочки. Він був малесеньким кошенятком такого білого-білого кольору із голубими оченятами. І ми вирішили назвати його Кефіром”.

Ореста розповідає, що відколи її донька виїхала жити закордон – супутником у подорожах став Кефір.

“Спочатку думала, що він, як і будь-яка тваринка, не любить і буде боятися подорожувати. Але коли перший раз ми приїхали з походу, ми побачили в хаті безлад, – він там порозкидав все, вази нам побив. І ми зрозуміли, що треба його брати з собою”.

Власниця Кефіра каже: кіт спокійно їздить у транспорті. Вона бере його з собою в походи у гори.

“Ми переважно подорожуємо по Карпатах, він зі мною ходить у походи, побував уже на кількох Вершинах. Першого січня ми сходили на Говерлу з котиком. Також ми вже були і на Петросі, і на Малому Горгані, і на Шешулі, Копиці, він уже був на кількох вершинах. Збираючись у подорож, я намагаюся своїх речей взяти менше, але обов’язково взяти його”.

Для того, щоб ходити з котом у походи, – жінка придбала спеціальний рюкзак.

“Для котика тут є така шторка, щоб він міг собі дивитися. І в рюкзаку пасок, щоб прив’язати тваринку”.

Для походів у гори, коту не потрібно багато речей, – розповідає Ореста. У рюкзак жінка завжди кладе корм, мисочки і лоток.

Раніше Ореста подорожувала із дочкою. Країни, які відвідали – позначали на карті, серцями – місця, де, планують побувати.

Ореста планує з Кефіром політати на параплані і поїхати за кордон у гості до доньки у Париж.