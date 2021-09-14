Впав з дивану: у Тернополі медики рятували життя 3-річного хлопчика

Випадок трапився в одному з будинків на проспекті Злуки у Тернополі.

Медиків «швидкої» викликали 13 вересня близько 8-ої години ранку до 3-річного хлопчика. «Дитина скаржилася на головні болі, блювоту, підвищену температуру тіла. За словами рідних, хлопчик випадково впав з дивана і вдарився головою», – розповів генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус. Хлопчика, після наданої медичної допомоги, госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою до Тернопільської обласної дитячої лікарні.