У Тернополі намагалися підірвати квартиру в якій були мама з дитиною

Інформація про вибух та травмування жінки на лінію “102” надійшла близько 7 ранку 26 жовтня. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного підрозділу та кінологи. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За словами начальника вибухотехнічного відділу ГУНП в Тернопільській області Ігоря Васьківа, невідома особа встановила на підвіконні першого поверху ймовірно саморобний вибуховий пристрій. Останній спрацював і розбив вікно. На момент злочину у кімнаті перебувала жінка з п’ятирічною дитиною. Уламки скла травмували руку тернополянці.

Причину вибуху та самого зловмисника встановлюють правоохоронці. На місці події працюють оперативники. Вони проводять подворовий обхід, опитують сусідів та очевидців події, опрацьовують відео з камер спостереження.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно із статтею ч4. ст296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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