Унікальний костел у селі Сороцьке: місцеві шукають способи відновити пам’ятку (відео)

У селі Сороцьке Тернопільського району руйнується архітектурна пам’ятка – неоготичний костел XIX ст.

Зводити його почали у 1902-му році. Кошти на будівництво дав тодішній польський граф Баворовський, який переїхав у село. А в повоєнні часи радянська влада використовувала храм, як склад для зерна.

Востаннє у двері костелу парафіяни та священник заходили 77 років тому. Храм двічі горів, вистояв сильні зливи та бурі. Стіни ще навіть зберегли автентичну штукатурку, але почала руйнуватися покрівля.

Місцеві жителі шукають способи врятувати пам’ятку, для відновлення якої потрібно чимало грошей. Поки державної підтримки немає, мешканці села Сороцьке подаються на різноманітні грантові проекти.

Детальніше в сюжеті “Тернопіль 1”: