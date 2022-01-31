Усе почалось, як застуда: у Тернополі раптово помер 20-річний студент із Львівщини

Василь Ромаха потрапив лікарню з 100% ураженням легень

В одній із лікарень Тернополя помер 20-річний студент історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету Василь Ромаха. Хлопець захворів на застуду, а потім потрапив в лікарню з високою температурою. Лікарі діагностували в нього 100% ураження легень. Через кілька днів після поступлення до лікарні студент помер.

Василь Ромаха приїхав до Тернополя на навчання у 2020 році з Нової Кам’янки Львівської області. Як розповів ZAXID.NET декан історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету Володимир Місько, юнак брав активну участь у студентському житті та проводив багато різноманітних подій. Близько півтора тижня тому хлопець захворів на звичайну застуду. За кілька днів до поступлення в лікарню мав високу температуру, вже у медзакладі лікарі діагностували у 20-річного студента 100% ураження легень.

«Нам усім шкода, що така молода людина пішла з життя так рано. Він був цікавим і допитливим студентом. Попередньо, лікарі кажуть, що його раптова смерть могла бути спричинена як наслідок від ковіду. Окрім того, в нього була діагностована рідкісна хвороба легень», — розповів ZAXID.NET декан історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету Володимир Місько.

Наразі в Центрі профілактики хвороб не підтверджують інформацію, що 20-річний студент помер саме від коронавірусу. Адміністрація університету висловила співчуття родині та друзям Василя Ромахи. «Василь був надзвичайно допитливим, цікавим, розумним студентом, зі сміливою життєвою позицією, неординарний, активний у громадських заходах на факультеті. Один – з кращих наших студентів. Ця несподівана втрата – принесла великий сум у студентський та викладацький колектив факультету та університету», – повідомляють в ТНПУ. «Василь був надзвичайно допитливим, цікавим, розумним студентом, зі сміливою життєвою позицією, неординарний, активний у громадських заходах на факультеті. Один – з кращих наших студентів. Ця несподівана втрата – принесла великий сум у студентський та викладацький колектив факультету та університету»,

Похорон Василя Ромахи відбудеться у понеділок, 31 січня, в Новій Кам’янці Львівській області, звідки він родом.

Джерело: Захід.нет.

Зоряна Яримишин